В Минздраве объявили рекомендации, которые придется соблюдать школам с 1 сентября в рамках карантина

Как сообщает Politeka.net, соответствующее постановление 30 июля подписал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Согласно документу, в учебные заведения ученики обязаны будут приходить в масках и только в них ходить по коридорам, однако школьникам и учителям можно будет снимать их во время занятий. Уроки же разрешили проводить на свежем воздухе, если будет такая возможность.

Минздрав вводит обязательный температурный скрининг для работников школ, температуру будут мерять каждый день, и если она поднимется выше 37,2 - человека попросту не пустят в здание. А вот школьников проверять не заставляют.

Чтобы не возникало столпотворения на переменах, Виктор Ляшко рекомендует в разное время начинать и заканчивать уроки для классов. Кроме того, советует ограничить проведение массовых мероприятий в стенах школ.

В рамках карантина Минздрав призывает руководство учебных учреждений ввести ряд мер безопасности, в том числе: установить антисептики при входе во все помещения, собирать использованные маски в отдельные контейнеры, обеспечить побольше мыла, бумажных полотенец и сушилок в санузлах, закупить средства защиты в медпункты, проветривать классы после каждого урока, дезинфицировать всех поверхности в конце рабочего дня.

В столовых Минздрав запрещает "шведский стол" и самообслуживание, а также сидеть более четырех человек за одним столом. Повара обязаны носить маски и работать в перчатках. Чиновники также предлагают установить правила в школьном транспорте. Так водителей нужно обеспечить масками и антисептиками для рук, каждый день проверять их состояние и не пускать за руль людей с симптомами болезни.

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