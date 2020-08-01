З 24 по 30 липня Держекоінспекція провела 544 перевірки на 288 об’єктах, склала 427 протоколів про адміністративні правопорушення.

Про це пише голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований на своій сторінці у мережі Facebook, передає сайт "Знай.ua". Наводимо слова автора без коментарів.

Сума накладених штрафних санкцій складає 148 тис 237 грн. До державного бюджету стягнуто 132 тис 561 грн. Відкрито 6 кримінальних проваджень.

За порушення вимог природоохоронного законодавства розраховано збитків на суму 11 млн 684 тис 955 грн.

Пред’явлено претензій на 11 млн 356 тис 748 грн. Стягнуто збитків в добровільному та примусовому порядку на суму 781 тис 132 грн.

Резонансні порушення вимог природоохоронного законодавства цього тижні стосувалися водних ресурсів.

На Сумщині.

За забір підземних вод без спеціального дозволу на користування надрами пред’явлено претензію на суму 6 млн 755 тис 793 грн КП «Міськводоканал» Сумської міської ради. Матеріали готуються для передачі до правоохоронних органів.

На Хмельниччині.

За наднормативні скиди забруднюючих речовин зі зворотними водами до річки Случ пред’явлено претензію на суму 845 тис 396 Красилівському підприємству водопровідно-каналізаційного господарства. Матеріали скеровано до Нацполіції в Хмельницькій області.