ДТЭК совместно с Фондом Рината Ахметова в рамках проекта «Борьба с COVID-19 в Украине» передал 11 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больниц Львовской и Днепропетровской областей. Говорится в сообщении ДТЭК.



Аппараты получили Павлоградская больница интенсивной терапии, Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных им. Ю. Липы и районная больница г. Жолква.



«До сих пор у нас было десять ИВЛ, причем семь из них уже морально устарели. И то, что сразу поступило еще пять современных аппаратов это беспрецедентная помощь нашей больнице», - прокомментировала заместитель главного врача Павлоградской больницы интенсивного лечения Елена Гулидина.



Для эффективного использования аппаратов ИВЛ в конце мая 2020 Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины провели обучающую онлайн-конференцию для врачей по использованию последних моделей аппаратов ИВЛ.



«У нас есть много квалифицированных врачей, а когда еще и такое современное оборудование, то это в десятки раз повышает качество труда врачей», - отметил Игорь Сапожников, главный врач больницы г. Жолква.



«С начала пандемии региональные больницы Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской и Луганской областей уже получили 47 аппаратов ИВЛ. Это регионы, где работают предприятия ДТЭК. Это наша социальная ответственность перед этими регионами, особенно в такое сложное время. Мы передаем аппараты ИВЛ как в областные, так и в районе больницы, которые также принимают больных коронавирусом», - рассказала Татьяна Оверина, директор по региональному развитию ДТЭК Энерго.



Потребность в оборудовании и перечень больниц представители ДТЭК определяли в сотрудничестве с областными госадминистрациями.

Напомним, Благотворительный фонд Рината Ахметова направил 300 млн грн на борьбу с COVID-19. Было закуплено и передано медикам по всей стране экспресс-тесты и анализаторы проб для выявления коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраты для эффективного лечения осложнений после COVID-19, а также средства индивидуальной защиты. Представители ДТЭК вошли в региональные штабы по борьбе с коронавирусом 6 областей: Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Львовской, Ивано-Франковской.