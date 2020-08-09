Українські екологи виявили сотні випадків забруднення навколишнього середовища і покарали порушників великими штрафами.

Про це пише голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований на своій сторінці у мережі Facebook, передає "Знай.ua".

З 31 липня по 6 серпня Держекоінспекція:

• провела 489 перевірок на 269 об’єктах;

• склала 468 протоколів про адміністративні правопорушення;

• 146 тис грн – накладено штрафних санкцій;

• 119 тис грн – стягнуто до державного бюджету;

• 9,6 млн грн – нараховано за порушення вимог природоохоронного законодавства;

• 9,3 млн грн – пред’явлено претензій;

• 965 тис грн – стягнуто збитків у добровільному та примусовому порядку.

Серед резонансних порушень вимог природоохоронного законодавства цього тижня забруднення Азовського моря та повітря, сміттєзвалища та самовільне користування природними ресурсами.

На Донеччині.

За скидання зворотних (стічних) вод в Азовське море у межах села Рибацьке Мангушського району, що здійснюється з перевищенням затверджених граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин, пред’явлено претензію комунальному підприємству «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» на суму понад 1 млн грн.

На Полтавщині.

Пред’явлено претензію Диканській селищній раді на суму понад 3 млн грн за розміщення змішаних комунальних відходів на земельній ділянці, прилеглій до сміттєзвалища, площею 4,7 га. У відібраних пробах ґрунту виявлено перевищення вмісту амонію.

На Харківщині.

Пред’явлено претензію Зміївській ТЕС ПАТ «Центренерго» на суму понад 2,5 млн грн за самовільне водокористування без відповідного дозволу. Матеріали направлено до прокуратури Харківської області.

На Хмельниччині.

Пред’явлено претензію ТДВ «Кам’янець-Подільський електромеханічний завод» на суму 714 тис грн за наднормативні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу. Матеріали направлено до поліції у Хмельницькій області.