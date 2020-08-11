Про це пише голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований на своій сторінці у мережі Facebook

Znaj.ua наводить слова автора без коментарів.

Сьогодні на zoom-зустріч із Європейською бізнес асоціацією долучилося близько ста представників підприємств. Більшість питань стосувалися реформування Держекоінспекції та пов'язаних із цим змін в роботі відомства. Йдеться про проведення перевірок, накладання та стягнення штрафів тощо.

Сьогодні у зв’язку з COVID-19 діє мораторій на проведення перевірок: ДЕІ працює тільки в позаплановому режимі за скаргами фізичних осіб. Проте цей період мине, і бізнес цікавить, чого їм очікувати. Підприємці остерігаються посилення тиску з боку екоінспекторів.

Законопроект «Про державний екологічний контроль» №3091, що зараз перебуває на розгляді в Комітеті Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, дозволить посилити функції ДЕІ та більш оперативно проводити перевірки. Передбачається збільшення санкцій за недопуск екоінспекторів на підприємства. На жаль, сьогодні така практика є досить поширеною.

Разом з тим, реформа ДЕІ - це не лише посилення контролю, а і діалог з бізнесом і діджиталізація. Зокрема, створення електронного кабінету інспектора на базі Blockchain. Інспектори через смартфони або планшети матимуть доступ до автоматизованої системи контролю, де будуть зберігатися всі дані про підприємство, перевірки, приписи. Результати перевірок і плани стануть відкритими й прозорими.

Таким чином мінімізується людський фактор. Якщо підприємство працює по закону, сплачує податки, не чинить надмірний тиск на екологію, працює в межах дозволів на викиди в атмосферне повітря, на спецводокористування тощо, тобто веде свою діяльність в прозорій площині, то немає сенсу остерігатися тиску з боку ДЕІ. Його просто не може бути, коли формуються прозорі правила перевірок.

Ми створили окрему структуру – управління промислового нагляду, що буде контролювати найбільші підприємства-забруднювачі. Це управління координуватиме комплексні перевірки.

Також один з новостворених підрозділів - це відділ промислового забруднення в Кривому Розі, де є найбільша кількість стаціонарних джерел викидів в атмосферне повітря – близько 20% викидів шкідливих речовин на території України здійснюються саме в цьому місті.

Наше завдання – не великі обсяги штрафів, а зменшення тиску на довкілля. Якщо підприємство не порушує закони, дотримується умов, на яких видаються дозвіл, воно не буде отримувати санкції від ДЕІ.

Сподіваюся, сьогоднішня зустріч - крок до взаєморозуміння, адже держава-бізнес-суспільство мають діяти спільно, аби зберегти довкілля, захистити екологію, наше здоров’я й життя.