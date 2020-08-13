Центр Разумкова представив свіжий рейтинг підтримки політичних партій по Києву

Якби вибори пройшли найближчої неділі, то виборці які визначилися з вибором і готові прийти на дільниці, підтримали б такі політичні партії:

«УДАР Вiталiя Кличка» - 19,8%

«Слуга Народу» - 15%

«Опозицiйна Платформа - За Життя» - 11,5%

«Європейська Солідарність» - 11,4%

«Перемога Пальчевського» - 7,1%

«Сила і Честь» - 5,5%

ВО «Батьківщина» - 5,5%

«Голос» - 4,3%

Партія Шарія – 3,5%

ВО «Свобода» - 3,4%

Єдність 2,6%

Олексій Боровський, коментуючи електоральну ситуацію, зазначає, що політична сила чинного мера Віталія Кличко відбирає велику кількість голосів у «Європейської Солідарності».

«ЄС» не змогла висунути популярного кандидата та відмовилася від критики чинного мера, через що втрачає свого виборця. Цим вдало користується Кличко, який грає на тому ж електоральному полі. Партія Кличка вже вийшла на перше місце, і якщо ситуація не зміниться, то тенденція росту рейтингу чинного мера та його політсили на фоні падіння "ЄС" зберігатиметься», - резюмує він.

Також експерт відзначив хорошу динаміку політсили «Перемога Пальчевського».

«Андрій Пальчевський єдиний з опозиційних та позасистемних політиків, який швидко нарощує підтримку. Голоси, які відкололися від «Слуги Народу», ВО«Батьківщина» та інших партій перетікають саме до «Перемоги Пальчевського». Вже зараз нова політична сила має хороший рейтинг підтримки, але за певних умов цифри можуть ще вирости. А ось перспективи «Батьківщини» поки туманні. ЇЇ потрапляння до міської ради знаходиться під великим питанням», - вважає він.

Крім того, соціолог пояснив причини падіння рейтингу «Слуги Народу».

«Партія влади скоріше за все навмисно злила Київ під Кличка. Іншого пояснення, чому президентська політсила висунула явно непопулярну кандидатку - у мене немає. Сьогодні партій бренд «Слуги Народу» у киян не викликає великої довіри – це і показує дослідження. Частина розпорошених голосів від «СН» переходить до «Перемоги Пальчевського» та партії «Сила і Честь»», - впевнений експерт.

На сам кінець Олексій Боровський додав, що шанси на прохід до міськради «Єдності», «Самопомочі» та ВО «Свобода» мінімальні, бо рейтинг цих політичних сил знаходиться на межі статистичної похибки.

Центр Разумкова також представив рейтинги кандидатів в мери. Згідно з ними до другого туру виходять Віталій Кличко та Андрій Пальчевський. Загалом рейтинг виглядає наступним чином:

Віталій Кличко – 41,2%

Андрій Пальчевський – 9,1%

Олександр Попов – 8,3%

Ірина Верещук – 6,2%

Сергій Притула – 5,5%

Ігор Смешко – 4,6%

Олександр Омельченко – 3,9%

Михайло Добкін – 3,2%

Олексій Гончаренко – 3,1%

На думку Олексія Боровського, Кличку не вдасться здобути перемогу в першому турі, а опозиційний кандидат консолідує навколо себе всіх невдоволених владою в Києві.

«Попри високі рейтинги навколо Кличка є багато негативу. Частина киян ним відкрито незадоволені і все це може стати реальною проблемою для чинного мера. Зараз голоси виборців розділені між різними кандидатами, але в другому турі ми можемо побачити, як всі невдоволені об’єднаються та підтримають опозиційного кандидата», - резюмував соціолог.

Терміни проведення дослідження: 21 липня - 1 серпня 2020 року. В рамках дослідження опитано 2000 респондентів методом особистого інтерв'ю.