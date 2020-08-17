Недавно Государственная экологическая инспекция начала рейдовые проверки на предмет сжигания сухой растительности
Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».
Приводим слова автора без комментариев
Инспекторы ГЭИ за последнюю неделю оштрафовали несколько «поджигателей» - на Винничине, где фермер сжигал остатки после жатвы, и на Харьковщине, где выжгли около 15 тысяч квадратных метров сельскохозяйственной земли.
Несмотря на повышение штрафов за сжигание травы, видим, что эта опасная традиция все еще в «тренде». Ни пожар в Чернобыле, ни на Луганщине украинцев ничему не научили.
Украинским пенсионерам накинули неплохую надбавку к выплатам, озвучены сроки: "уже с 1-го..."
На кровати, без белья и в шелках: фигуристая "избранница" Харламова показала, чем затмила Асмус
Заворотнюк с замотанной головой прогулялась по Москве, поразив внешним видом: "Невероятная!"
Отказ от доллара набирает обороты, банкам приказано готовиться к крайним мерам: появился документ
Аргументы против сжигания травы, вроде, вреда для здоровья, ухудшения урожайности почвы и опасности пожаров, не работают.
Поэтому прибегну к наиболее убедительному доказательству.
Нынешние пожары на Луганщине обошлись государству в около 450 миллионов гривен. Средства на восстановление будут браться из бюджета Украины, который, в частности, наполняет каждый из вас. Эти деньги могли бы пойти на строительство больниц, ремонты дорог или материальную помощь населению. Но их потратят на то, чтобы ликвидировать последствия пожара, который, вероятно, и возник из-за сжигания травы.
Если вам дороги ваши средства, если вам дорого собственное здоровье и имущество, откажитесь от сжигания растительности. Есть много других, более безопасных способов, как ее утилизировать. Например, перекопать землю вместе с растительными остатками, таким образом, наполнить ее питательными веществами. Или высыпать собранную сухую траву под деревьями, чтобы сохранить влажность почвы.
В Европе обращение с биоотходами, в частности, и растительными остатками, регулируется экологическими Директивами.
Уверен, что вскоре и украинский парламент примет законопроект №2207-1-д «Об управлении отходами», где также прописаны нормы обращения с таким видом мусора, как растительные остатки. Верю, что это изменит ситуацию по сжиганию травы и этот обычай отправится в небытие.