Недавно Государственная экологическая инспекция начала рейдовые проверки на предмет сжигания сухой растительности

Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает «Знай».

Приводим слова автора без комментариев

Инспекторы ГЭИ за последнюю неделю оштрафовали несколько «поджигателей» - на Винничине, где фермер сжигал остатки после жатвы, и на Харьковщине, где выжгли около 15 тысяч квадратных метров сельскохозяйственной земли.

Несмотря на повышение штрафов за сжигание травы, видим, что эта опасная традиция все еще в «тренде». Ни пожар в Чернобыле, ни на Луганщине украинцев ничему не научили.

Аргументы против сжигания травы, вроде, вреда для здоровья, ухудшения урожайности почвы и опасности пожаров, не работают.

Поэтому прибегну к наиболее убедительному доказательству.

Нынешние пожары на Луганщине обошлись государству в около 450 миллионов гривен. Средства на восстановление будут браться из бюджета Украины, который, в частности, наполняет каждый из вас. Эти деньги могли бы пойти на строительство больниц, ремонты дорог или материальную помощь населению. Но их потратят на то, чтобы ликвидировать последствия пожара, который, вероятно, и возник из-за сжигания травы.

Если вам дороги ваши средства, если вам дорого собственное здоровье и имущество, откажитесь от сжигания растительности. Есть много других, более безопасных способов, как ее утилизировать. Например, перекопать землю вместе с растительными остатками, таким образом, наполнить ее питательными веществами. Или высыпать собранную сухую траву под деревьями, чтобы сохранить влажность почвы.

В Европе обращение с биоотходами, в частности, и растительными остатками, регулируется экологическими Директивами.

Уверен, что вскоре и украинский парламент примет законопроект №2207-1-д «Об управлении отходами», где также прописаны нормы обращения с таким видом мусора, как растительные остатки. Верю, что это изменит ситуацию по сжиганию травы и этот обычай отправится в небытие.