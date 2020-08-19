Военные ВСУ решили "поздравить" с Днем независимости Украины боевиков на Донбассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет "Радио Свобода".

Так, ко Дню независимости Украины с помощью воздушных шариков бойцы ВСУ, которые находятся на передовых позициях, отправили противникам открытки.

"Эти открытки - это, по сути, троллинг. Мы знаем, что День независимости. И не "поздравить" наших врагов мы не могли. И мы специально для них подготовили 3-4 тысячи листовок, запустили на позиции врага", - рассказал военный Владислав с позывным "Борода".

Он подчеркнул, что даже во время перемирия украинские защитники "не сложили руки".

Украинские военные подготовили для боевиков "приглашения" на концерт Кобзона".

"Не хочешь на концерт Кобзона? Возвращайся, тебя ждут дома", - такой текст размещен на открытке, а рядом изображены погибшие на Донбассе главари "ДНР" и "ЛНР", среди которых "Гиви", "Моторола", Александр Захарченко и т.д.

"Мы показываем, что мы о них (боевиках - ред.) очень много знаем. Даже во времена затишья мы работаем, мы не сложили руки, мы освобождаем свою землю", - добавил он.

Для отправки "поздравления" бойцы ВСУ использовали механизм, состоящий из будильника и "электронной спички", чтобы коробка с листовками раскрылась четко над позициями противника.

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