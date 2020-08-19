Военные ВСУ решили "поздравить" с Днем независимости Украины боевиков на Донбассе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сюжет "Радио Свобода".
Так, ко Дню независимости Украины с помощью воздушных шариков бойцы ВСУ, которые находятся на передовых позициях, отправили противникам открытки.
"Эти открытки - это, по сути, троллинг. Мы знаем, что День независимости. И не "поздравить" наших врагов мы не могли. И мы специально для них подготовили 3-4 тысячи листовок, запустили на позиции врага", - рассказал военный Владислав с позывным "Борода".
Он подчеркнул, что даже во время перемирия украинские защитники "не сложили руки".
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Украинские военные подготовили для боевиков "приглашения" на концерт Кобзона".
"Не хочешь на концерт Кобзона? Возвращайся, тебя ждут дома", - такой текст размещен на открытке, а рядом изображены погибшие на Донбассе главари "ДНР" и "ЛНР", среди которых "Гиви", "Моторола", Александр Захарченко и т.д.
"Мы показываем, что мы о них (боевиках - ред.) очень много знаем. Даже во времена затишья мы работаем, мы не сложили руки, мы освобождаем свою землю", - добавил он.
Для отправки "поздравления" бойцы ВСУ использовали механизм, состоящий из будильника и "электронной спички", чтобы коробка с листовками раскрылась четко над позициями противника.
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