Стали известны результаты первых проверок на Дарницкой ТЭЦ

Как сообщает Знай.юа, об этом на своей странице в Фейсбук написал председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный. Далее приводим слова автора без изменений.

Ряд недопусков Государственной экологической инспекции с начала 2019 года, огромное количество жалоб от киевлян – такова история Дарницкой ТЭЦ в публичной плоскости. Поэтому, придя на должность председателя ДЭИ, я поставил для себя задачу поставить точку в этой истории.

Недавно Госэкоинспекция в течение 10 рабочих дней проводила проверку предприятия, в т. ч. работающих котлоагрегатов ТЭЦ и золоотвала, на который киевляне жалуются больше всего. И сейчас мы имеем первые результаты.

На золоотвале установлена современная система полива, которая не дает опасным мелкодисперсным частицам пыли загрязнять воздух. Кроме того, в этом году предприятие высадило 300 тополей сорта Nigra Italica, которые не имеют пуха, то есть, являются безопасными для людей с аллергией. Зеленая полоса отделяет проспект Бажана от линии золоотвала, таким образом, удерживая частицы пыли от попадания в жилые районы. А осенью планируется еще одна высадка деревьев и кустов рядом с ТЭЦ.

Также проверили экологические показатели выбросов от котлоагрегатов. Сейчас предприятие использует в качестве топлива не уголь, а природный газ, который является более экологичным.

В целом если сравнивать Дарницкую ТЭЦ в 2015-2016 годах и сегодня, то сейчас ее состояние улучшилось.

Однако мы выявили нарушения в сфере водопользования.

Объемы допустимых среднесуточных норм водозабора, которые предусмотрены разрешением на специальное водопользование, превышены. То есть, Дарницкая ТЭЦ за сутки осуществляет забор большего объема воды, чем это разрешено.

По результатам внеплановой проверки ДЭИ составлено 7 административных протоколов на ответственных должностных лиц, штраф уже уплачен. Предварительная сумма убытков для окружающей среды-800 тысяч-1 миллион гривен.

Я предвижу, что ООО «Евро-Реконструкция», возможно будет оспаривать начисленные убытки в суде. Однако, Госэкоинспекция будет в пределах собственных полномочий защищать свое решение.

Сегодня Дарницкая ТЭЦ осуществляет централизованное снабжение тепловой энергии и горячей воды половине левого берега города. Так просто закрыть предприятие не получится, ведь огромная часть населения останется без отопления и горячей воды.

Я надеюсь, что предприятие будет продолжать принимать меры, направленные на охрану окружающей среды и в дальнейшем.

Так, в следующем году должен быть создан проект рекультивации золоотвала, который планируется закрыть в 2022 году после установки электрофильтров на все котлоагрегаты. Это позволит Дарницкой ТЭЦ перейти к сухого золоудаления.