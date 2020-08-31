Проложенная компанией ДТЭК Wi-Fi связь на глубине более 500 метров в шахте «Юбилейная» (Днепропетровская область) вошел в Книгу рекордов Украины как первая и глубочайшая в стране. Соответствующий рекорд был зафиксирован Книгой рекордов Украины во время онлайн-вызова шахтеров «Юбилейной» с горизонта 510 метров в центральный офис ДТЭК в Киеве.

«Для Книги рекордов Украины очень важно, чтобы рекорд устанавливался не только ради самого рекорда, но чтобы он имел практическую ценность для общества. В данном случае ДТЭК установил рекорд построив инновационную технологию, направленную на обеспечение безопасности шахтеров, которые работают в сложных условиях под землей», — сказала генеральный директор Книги рекордов Украины Анна Крисюк. Она подтвердила факт установления рекорда и сообщила, что он зарегистрирован в категории «Технологии, впервые».

По словам Михаила Барабаша, директора по добыче угля ДТЭК Энерго, шахта — это технически сложное подземное производство, поэтому вопросы безопасности шахтеров являются для компании ДТЭК приоритетными. «Внедрение инфраструктуры связи на основе технологии Wi-Fi позволило решить одну из главных проблем — обеспечить эффективную коммуникацию и связь подземных и наземных служб», — сказал Н. Барабаш.

Он отметил, что сейчас угольные шахты в Украине для связи традиционно используют стационарные подземные телефоны. Чтобы добраться до них, часто нужно преодолеть определенное расстояние или возвращаться на поверхность теряя время, которое особенно ценно, когда надо сообщить о проблеме, получить доступ к важной информации или во время аварийных ситуаций, добавил М. Барабаш.

По словам руководителя программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК Дмитрия Осыки, цифровая инфраструктура связи открывает новые возможности — от оперативного сбора данных о состоянии оборудования до дистанционного управления процессами и машинами. "Мы говорим о возможностях для создания целой цифровой экосистемы шахты. Это пример connected world в миниатюре, когда системы, технологии, сервисы и люди работают как одно целое. К такому цифровому предприятию мы в ДТЭК стремимся", - подчеркнул Д. Осыка.