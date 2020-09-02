В Госпродпотребслужбе предупредили украинцев о возможной вспышке китайского вируса после начала учебного года

Так, глава ведомства Олег Рубан объяснил ситуацию на примере Киева, передает "Сегодня".

По его словам, непростую ситуацию создает то, что украинцы начали массово возвращаться в город после отпусков и каникул. И хоть на данный момент ситуация находится под контролем, но пока неизвестно, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в ближайшее время.

Рубан отметил, что в Госпродпотребслужбе прогнозируют массовые локальные вспышки инфекции в Киеве, особенно это касается трудовых коллективов.

"Если мы не стабилизируем сейчас ситуацию в этих коллективах, то действительно может произойти массовое распространение вируса. А в результате мы получим взрыв инфекции", - уточнил чиновник, добавив, чтобы этого избежать в настоящее время проводится подготовка больничной базы и работа с директорами предприятий.

Рубан добавил, что касается возможного закрытия школ на карантин, в настоящее время многое зависит от самих людей и того, как они будут соблюдать карантинные правила. По его словам, останавливать учебный процесс - это крайний выход.

"Все зависит от организации людей и проведения профилактических мероприятий в коллективах", - объяснил руководитель Госпродпротребслужбы.

Напомним, в Украине решением Кабмина карантин продлен до 31 октября. Однако глава правительства Денис Шмыгаль предположил, что ограничения возможно не снимут и в ноябре.

На данный момент в правительстве готовятся к вспышке заболеваемости в Украине, который ожидают в сентябре-октябре. Шмыгаль отметил, что волн может быть много, поэтому все ожидают изобретения вакцины.

Напомним, что школьникам объявили о дополнительных каникулах, заявление главы МОЗ: "Дети не будут учиться...".

Как сообщала Politeka, "Страна может вернуться к этому вновь": Зеленский предупредил украинцев о "нелюбимом" режиме