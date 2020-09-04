Врач Инна Бондарчук-Полищук пристыдила украинцев за легкомысленное отношение к пандемии

Кроме того, врач опубликовала на своей личной странице в сети Facebook показательное фото с очередью скорых под инфекционным отделением Центральной городской больницы №1 Житомира.

При этом она отметила, что это лучший аргумент против утверждений людей, которые считают заболевание выдумкой или обычной простудой.

"Эти фотографии для тех, кто пишет в Facebook, что китайский вирус – это все фейк, что это только отмывание средств. А вот теперь вам доказательства. 10:00 утра, очередь скорых помощей с больными у инфекционного отделения", – написала врач.

По ее словам, у всех диагностируют подозрение и подтвержденный китайский вирус, и такие очереди со скорых – каждый день.

"А если и этих доказательств кому-то мало, то приходите в отделение и увидите все сами", – обратилась Бондарчук-Полищук к украинцам.

Также ранее сообщалось, что известный врач-инфекционист Виталий Янченко рассказал, когда в Украине ожидается пик заболеваемости на китайский вирус.

По его словам, Украина начинает входить в пик заболеваемости, который прийдется на осень 2020 года. Самая печальная статистика по заболеваемости ждет украинцев через несколько недель.

Напомним, украинцам рассказали, что творится в больницах "красной" зоны.

Как сообщала Politeka, данные по смертности от китайской заразы в Украине поставили под сомнение.

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