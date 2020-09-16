Европейские партнеры высоко оценили уровень подготовки армии Украины и ее профессионализм в войне против России

Сегодня завершился трехдневный визит делегации Войска Польского в Украине. Впечатлениями о современных украинских Героях лично поделился командующий Оперативного командования ВС Республики Польша генерал-лейтенант Томаш Пиотровски.

Об этом сообщили в пресс-службе Командования ОС ВСУ на странице Операция Объединенных сил в Facebook.

"Украинские военные (бойцы ВСУ - прим.ред) имеют уникальный опыт, накопленный во время длительного противостояния российской вооруженной агрессии. Вам есть чем гордиться и у вас есть чему поучиться", – заявил представитель руководства польской армии.

К тому же, он добавил, что Польша заинтересована в сотрудничестве с украинскими коллегами. Прежде всего, речь идет о расширении сотрудничества с Десантно-штурмовыми войсками, Военно-морскими и воздушными силами ВСУ.

Также ранее сообщалось, что пилот одного из истребителей ВВС Украины исполнил фигуру высшего пилотажа "Бочка". Это произошло во время сопровождения бомбардировщиков B-52H Stratofortress США в воздушное пространство Украины.

Напомним, угрозы главаря боевиков Пушилина оказались пустым звуком: "ВСУ приготовились, но...".

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