Сегодня в Харькове проходит церемония прощания с Виталием Вильховым, который выжил при падении самолета АН-26, но скончался в больнице от ожогов
Парень умер от тяжелых травм, полученных в результате авиакатастрофы самолета ВСУ под Чугуевом.
Дата чествования еще 25-ти погибших в авиакатастрофе военнослужащих будет определена после получения выводов судебно-медицинской экспертизы.
Кадры прощания с курсантов публикует Telegram-канал Klymenko Time.
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Парень умер в реанимации госпиталя, куда его доставили с ожогами 90% тела. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако безуспешно.
На момент смерти Виталию Ольховом было 20 лет, родом он из города Сосновка Львовской области. В 2018 году он окончил Львовский государственный лицей с усиленной военно-физической подготовкой им. Героев Крут. После этого он поступил в Харьковский университет им. И. Кожедуба.
Напомним, авиакатастрофа произошла 25 сентября под Харьковом.
Рядом с военной частью упал и загорелся самолет Ан-26, на борту которого были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек.
На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант с травмами пребывает в больнице.
Напомним, авиакатастрофа под Харьковом: самолет рухнул прямо на обочине, все в огне, кадры с места ЧП.
Как сообщала Politeka, авиакатастрофа под Харьковом: на борту был сын павшего Героя Украины, новые детали и кадры трагедии.