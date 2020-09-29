Сегодня в Харькове проходит церемония прощания с Виталием Вильховым, который выжил при падении самолета АН-26, но скончался в больнице от ожогов



Парень умер от тяжелых травм, полученных в результате авиакатастрофы самолета ВСУ под Чугуевом.

Дата чествования еще 25-ти погибших в авиакатастрофе военнослужащих будет определена после получения выводов судебно-медицинской экспертизы.

Кадры прощания с курсантов публикует Telegram-канал Klymenko Time.



Парень умер в реанимации госпиталя, куда его доставили с ожогами 90% тела. Врачи до последнего боролись за его жизнь, однако безуспешно.

На момент смерти Виталию Ольховом было 20 лет, родом он из города Сосновка Львовской области. В 2018 году он окончил Львовский государственный лицей с усиленной военно-физической подготовкой им. Героев Крут. После этого он поступил в Харьковский университет им. И. Кожедуба. Напомним, авиакатастрофа произошла 25 сентября под Харьковом. Рядом с военной частью упал и загорелся самолет Ан-26, на борту которого были члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных Сил ВСУ им. Кожедуба - всего 27 человек. На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших человек. Еще один человек умер в больнице и один курсант с травмами пребывает в больнице.



