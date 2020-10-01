На Хмельнитчине простились с курсантом, который погиб в авиакатастрофе под Харьковом

Как передает Politeka.net , знакомые Кости Зибюка рассказали, каким был курсант до трагических событий (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)



По его словам его одноклассника, одним из любимых предметов Константина в школе была защита Отечества. Он еще со школьной парты мечтал стать военным летчиком, как его отец.

"В старшей школе он уже увлекался военной наукой, автоматами. Когда ходили на полевые сборы, всегда там по компасу он самый первый ориентировался. Всегда нам всем помогал, всегда поддерживал. На полигон мы всегда ездили в лес. И когда там азимуты, когда нужно было найти какую-то локацию, он всегда брал компас в свои руки и вел нас всегда к цели. И мы приходили туда, куда нам нужно было", - рассказал парень в интервью "Суспильному".

"Он был очень серьезным, спокойным, уравновешенным. Вырос в такого мужчину, что словами не передать", - поделилась бывшая одноклассница Кости.

Напомним, Украину всколыхнула страшная трагедия, которая произошла 25 сентября на Харьковщине. Во время планового учебного полета упал и разбился самолет. Случилось это недалеко от военного аэропорта возле города Чугуев. В авиакатастрофе погибли 26 человек — курсанты Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба и экипаж самолета.

В живых остался только один курсант.

Напомним, чудом выживший курсант поразил признанием о том, что произошло на борту Ан-26.

Как сообщала Politeka, мать курсанта, выжившего в катастрофе Ан-26, просит о помощи для сына.