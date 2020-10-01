Блогер и бизнесмен Алексей Давиденко возмутился поведением украинцев во время карантина

Как передает Politeka.net, гневный пост он опубликовал на своей страничке в Facebook.
 
По его словам, уже ко многим в украинском обществе пришло понимание, что пандемия не выдумка.
  
"Снова обращаюсь к деб*лам продолжающим не носить маски в общественных местах и отрицать очевидное. Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге было 300 случаев в сутки - сегодня уже 4000. Мы с вами кретинами сосуществуем в одном обществе и одном пространстве", - не подбирая слов написал Давиденко.

люди карантин очередь украинцы маски

Он отметил, что ношение масок сегодня лучший способ минимизировать риск заражения.
 
"Маски нужны только больным от здоровых. Но вот беда - не ясно кто именно больной. Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей. А за вами дураками ходим мы. Во всем цивилизованном мире просят о простых вещах - ношении масок в публичных местах и дезинфекции рук", - напомнил блогер.

кафе, общепит, карантин, маски

"Не хотите, чтобы у нас наступил п**дец и всю страну опять закрыли на жесткий карантин - наденьте маску", - заключил Давиденко.

Напомним, Харьковщина не готова ко второму этапу послабления карнатина.

Как сообщала Politeka, в Харькове усилили карантинные меры, штрафы возросли до 170 тысяч.

Популярные статьи сейчас

Взвинченый Тарзан ошарашил признанием после измен Королевой, крик души: "Слишком велика цена..."

Масштабное урезание субсидий и льгот, Кабмин добил распоряжением: кого оставили без денег

Экстренная госпитализация Киркорова: печальный певец в майке и шортах поразил заявлением

Штрафы до 510 гривен обрушатся на украинцев с 1 октября: за что придется заплатить
Показать еще

Также Politeka писала, что в харьковской больнице врачи ополчились против зараженных людей.

 