Блогер и бизнесмен Алексей Давиденко возмутился поведением украинцев во время карантина
Как передает Politeka.net, гневный пост он опубликовал на своей страничке в Facebook.
По его словам, уже ко многим в украинском обществе пришло понимание, что пандемия не выдумка.
"Снова обращаюсь к деб*лам продолжающим не носить маски в общественных местах и отрицать очевидное. Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге было 300 случаев в сутки - сегодня уже 4000. Мы с вами кретинами сосуществуем в одном обществе и одном пространстве", - не подбирая слов написал Давиденко.
Он отметил, что ношение масок сегодня лучший способ минимизировать риск заражения.
"Маски нужны только больным от здоровых. Но вот беда - не ясно кто именно больной. Когда вы без маски, вы подвергаете опасности дверные ручки, кнопки лифта, поручни в транспорте и слизистую находящихся рядом с вами людей. А за вами дураками ходим мы. Во всем цивилизованном мире просят о простых вещах - ношении масок в публичных местах и дезинфекции рук", - напомнил блогер.
"Не хотите, чтобы у нас наступил п**дец и всю страну опять закрыли на жесткий карантин - наденьте маску", - заключил Давиденко.
Напомним, Харьковщина не готова ко второму этапу послабления карнатина.
Как сообщала Politeka, в Харькове усилили карантинные меры, штрафы возросли до 170 тысяч.
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Также Politeka писала, что в харьковской больнице врачи ополчились против зараженных людей.