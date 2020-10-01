Блогер и бизнесмен Алексей Давиденко возмутился поведением украинцев во время карантина



Как передает Politeka.net , гневный пост он опубликовал на своей страничке в Facebook

По его словам, уже ко многим в украинском обществе пришло понимание, что пандемия не выдумка.

"Снова обращаюсь к деб*лам продолжающим не носить маски в общественных местах и отрицать очевидное. Когда вы упражнялись в слабоумии и отваге было 300 случаев в сутки - сегодня уже 4000. Мы с вами кретинами сосуществуем в одном обществе и одном пространстве", - не подбирая слов написал Давиденко.

Он отметил, что ношение масок сегодня лучший способ минимизировать риск заражения.