Компания ДТЭК Киевские региональные электросети за шесть месяцев 2020 подключила к сетям почти 300 домашних солнечных электростанций, тем самым увеличило количество таких СЭС в области до 2082, сообщает пресс-служба компании
Отмечается, что Киевская область входит в 5 лидеров, где наблюдается наибольшее количество СЭС частных домохозяйств.
По словам генерального директора ДТЭК Киевские региональные электросети Виталия Шайды, больше всего производителей «зеленой» энергии в Киево-Святошинском районе - 344, Броварском - 263 и Бориспольском - 235.
«ДТЭК Киевские региональные электросети обеспечивает беспрепятственный доступ к инфраструктуре сетей для всех клиентов. С начала года компания подключила 297 домашних электростанций. Это наш вклад в декарбонизацию украинской энергетики, сохранение окружающей среды и формирование экологического будущего для новых поколений», - сказал он.
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Всего в Украине за шесть месяцев 2020 домохозяйства установили более 25 тысяч СЭС общей мощностью 658 МВт. Кроме Киевской области, которая вошла в ТОП-5 лидеров по количеству солнечных электростанций, также попали Днепропетровска - 3398, Тернопольская - 2200, Ивано-Франковская - 1900 и Закарпатская области - 1600.
Как подключить домашний солнечную электростанцию можно узнать на сайте ДТЭК Киевские региональные сети.