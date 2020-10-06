Траурная церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом состоялась сегодня, 6 октября, на пл. Свободы в Харькове

В ней приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, семьи погибших офицеров и курсантов, их сослуживцы, а также представители областных органов власти и харьковчане.

Дань памяти отдали 25 Героям. 26 погибшего, Виталия Вильхового, похоронили на родной Львовщине 30 сентября. Он был единственным, кого могли опознать. Всем остальным парням и мужчинам пришлось делать ДНК-экспертизу.

Люди начали приходить с самого утра. Украинцы несли цветы, розы и гвоздики - в траурных лентах. Метро из-за церемонии прощания не перекрывали, но въезд для транспорта на ближайших улицах к месту прощания закрыли.

В честь погибших в небо запустили два самолета, после чего объявили минуту молчания. После этого показали видеомоменты из жизни каждого погибшего курсанта и членов экипажа.

Во время прощания с погибшими президент Украины Владимир Зеленский наградил медалью "За воинскую службу Украине" 26 погибших в катастрофе Ан-26 под Харьковом и одного курсанта, который выжил – Вячеслава Золочевского.

Кроме того, многие люди идут к месту, где упал самолет, они оставляют море цветов и свечей. Здесь портреты погибших и памятник с надписью "вечного вам полета". Люди говорят, не знали погибших, но чувствуют эту трагедию как личную, ведь "угасли светлые души", поэтому идут сюда, чтобы почтить память и помолиться - люди в слезах, многие стоят на коленях.



Напомним, родные погибшего в авиакатастрофе в Чугуеве растрогали рассказом.

Как писала Politeka, убитая горем мама харьковского курсанта обратилась к сыну, фото.

Также Politeka сообщала, семьи погибших под Харьковом курсантов получат компенсации.