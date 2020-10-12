Популярная телеведущая Наталья Мосейчук рассказала о воспитании своих детей
47-летняя Наталья Мосейчук уже 12 лет счастлива в браке со вторым мужем Ильей и воспитывает двух сыновей — 21-летнего Антона и 8-летнего Матвея.
В интервью Светской жизни для Екатерины Осадчей она рассказала, где сейчас учатся ее сыновья. Кроме того, на своей страничке в Фейсбуке женщина поделилась фото из летней фотосессии, показав "мамину гордость и радость".
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Так, Антон получает высшее образование с первого курса в Украине, параллельно учился один семестр в Вене и сейчас онлайн в Германии.
"Антон выиграл один семестр обучения в Вене. А также закончил бакалаврат в Украине и вступил в Кельн на магистратуру и учился оффлайн там до тех пор, пока не началась вся эта карантинная история. Он приехал сюда на каникулы, и страна закрылась. Он сейчас здесь, в Киеве, учится сразу в двух университетах — КНЭУ им. Вадима Гетьмана и Кельнском университете уже онлайн", - поделилась ведущая.
Мосейчук призналась, что как мама очень счастлива, так как ее сын рядом с ней.
"Я вижу, что он делает, что он ест. Он пошел на работу еще и здесь у нас экономистом-аудитором. Это такая личная вещь, но я вчера приехала из эфира "Право на власть", ложусь в свою постель и на моей стороне лежит бутылка с горячей водой. Холодно было, и он мне нагрел место", - рассказала Наталья.
Младший Матвей учится в третьем классе и, по словам мамы, рассказывает ей только о хороших отметках. Но Наталья подозревает, что они бывают разные и поэтому уже предчувствует, что ей скажет учительница.
Напомним, Мосейчук обвинила команду Порошенко в уничтожении медицины.
Как сообщала Politeka, Мосейчук определила, где у нас живут "неправильные" украинцы.
Также Politeka писала, что Тищенко и компания перешли черту, скандал с пиром в центре Киева не утихает.