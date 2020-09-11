Телеведуча Наталія Мосейчук заявила, що в південно-східних містах України панує "російський дух"

"Миколаїв - українське місто, але дух в цих містах часто не український. Ось "російським духом пахне" - це про міста дуже часто Миколаїв, Маріуполь та інші міста. Ті міста, про які держава повинна дбати в сенсі обороноздатності", - заявила телеведуча.

Раніше ми повідомляли, що телеведуча вибухнула гнівною тирадою в бік «слуг народу».

На своїй сторінці у Фейсбуці вона обурилася тому, що на карантині чітко проявилася нерівність українських громадян перед законом.

Вона поцікавилася, чи не під час карантину люди стали покірливими «ждунами» з притупленими почуттями, які тепер задовольняються «відосиками». Особливо зачепила телеведучу історія з роботою ресторану "Велюр«, який належить депутату від Партії» Слуга народу" Миколі Тищенку.

Нагадавши, Мосейчук звинуватила команду Порошенка у знищенні медицини.

Як повідомляла Politeka, прем'єр Шмигаль проговорився про нові терміни карантину.

Також Politeka писала, що Тищенко і компанія перейшли межу, скандал з бенкетом в центрі Києва не вщухає.