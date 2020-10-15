Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.ua.

Приводим слова автора без комментариев.

На страже экологической безопасности. Украина углубляет сотрудничество с международными правоохранительными организациями. В рамках взаимодействия с Европолом и Интерполом изучаем международный опыт борьбы с экологическими преступлениями.

В центре внимания международных правоохранительных организаций - преступления, наносящие ущерб водному миру, контрабанда древесины и тому подобное. Вот наиболее резонансные преступления против природы, которые были зафиксированы Интерполом в сентябре 2020 года:

✔Перу - во время спецоперации "Амазонас", была выявлена организация Лос Патронес де-Укаяли, возглавляемая бывшим полицейским. Преступники вырубали тысячи гектар уникальных лесов Перу для продажи заграницу.

✔Франция - бетонная фабрика, принадлежащая цементной компании Lafarge, в течение нескольких лет сбрасывала свои сточные воды в реку Сену, что является незаконным. Правоохранительные органы открыли уголовное дело.

✔Бразилия - с помощью анализа спутниковых снимков и облета территорий Федеральная полиция смогла определить очаг масштабных пожаров в регионе. Выявленный экологический ущерб превышает более 25 тыс. га! Огонь подошел к границам Национального парка Пантанал Мато-Гросу и Серра-ду-Амолар.

Все эти правонарушения были изучены сотрудниками Госэкоинспекции для предотвращения аналогичных случаев в Украине. Опыт международной полиции очень важен для нашей страны, ведь экологические преступления у нас случаются чуть ли не каждый день.

Напомню, первым направлением сотрудничества ДЭИ и Интерпола может стать привлечение международной полиции к решению экологических проблем на приграничных территориях.