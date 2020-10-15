Об этом пишет председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный на своей странице в сети Facebook, передает Znaj.ua.
Приводим слова автора без комментариев.
На страже экологической безопасности. Украина углубляет сотрудничество с международными правоохранительными организациями. В рамках взаимодействия с Европолом и Интерполом изучаем международный опыт борьбы с экологическими преступлениями.
✔Перу - во время спецоперации "Амазонас", была выявлена организация Лос Патронес де-Укаяли, возглавляемая бывшим полицейским. Преступники вырубали тысячи гектар уникальных лесов Перу для продажи заграницу.
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✔Франция - бетонная фабрика, принадлежащая цементной компании Lafarge, в течение нескольких лет сбрасывала свои сточные воды в реку Сену, что является незаконным. Правоохранительные органы открыли уголовное дело.
✔Бразилия - с помощью анализа спутниковых снимков и облета территорий Федеральная полиция смогла определить очаг масштабных пожаров в регионе. Выявленный экологический ущерб превышает более 25 тыс. га! Огонь подошел к границам Национального парка Пантанал Мато-Гросу и Серра-ду-Амолар.
Все эти правонарушения были изучены сотрудниками Госэкоинспекции для предотвращения аналогичных случаев в Украине. Опыт международной полиции очень важен для нашей страны, ведь экологические преступления у нас случаются чуть ли не каждый день.
Напомню, первым направлением сотрудничества ДЭИ и Интерпола может стать привлечение международной полиции к решению экологических проблем на приграничных территориях.