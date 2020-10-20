Украинского боксера Василия Ломаченко назвали православным братом и пригласили в Россию

В частности, генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев обратился на своей странице в Instagram к тем, кто критикует Василия Ломаченко после сенсационного поражения в бою с Теофимо Лопесом.

Россиянин вспомнил достижения украинского спортсмена в боксе и заявил, что он не заслуживает такого отношения к себе. Генсек ФБР также пригласил украинца в РФ, пообещав устроить ему теплый прием.

"Он – гордость для всего боксерского сообщества! Это двукратный олимпийский чемпион, он навсегда вписал свое имя в историю бокса. Считаю, бой был спорный, победу отдали Лопесу, но это не значит, что Василия нужно за это оскорблять и критиковать, никто не имеет на это права. Когда Василий выигрывал, всем был нужен, а сейчас проиграл, и все отвернулись. Нехорошо это. Приглашаю Василия в Россию, всегда встретим нашего православного брата хлебом-солью", – написал Кремлев на своей странице в социальной сети.

Также ранее сообщалось, что бывший соперник Василия Ломаченко Хосе Педраса высказался о бое украинского боксера с Теофимо Лопесом.

В частности, он не согласился с решением судей, которые отдали победу Теофимо Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Напомним, назван соперник Ломаченко после победы над Лопесом.

Как сообщала Politeka, отец Лопеса сделал циничное заявление о Ломаченко.

Также Politeka писала, что нашелся боксер, который побьет Ломаченко.