Лидер партии «Громадська сила», кандидат на пост городского головы Днепра Загид Краснов публично обратился в правоохранительные органы с заявлением на масштабные провокации, которые уже в отношении него начала осуществлять команда Филатова.

Как передает Голос.ua, его обращение опубликовано на Facebook.

Речь идет о массовом появлении на интернет-ресурсах, подконтрольных городскому голове, информации о том, что якобы люди Краснова обклеят наклейками с символикой Филатова десятки тысяч машин днепрян. Дескать, таким образом, Загид Краснов хочет дискредитировать нынешнего градоначальника.

«Мы видим, что это делается командой Филатова с единственным умыслом – очернить его главного оппонента, то есть меня! – уверен Загид Краснов. – Я обращаюсь к правоохранительным органам и призываю их не допустить порчи имущества горожан: поймать и наказать тех, кто будет этим заниматься. Наказать по всей строгости Закона. И, конечно же, установить личности заказчиков вандализма.

Если же информация, которую против меня распространяют на ресурсах Филатова, является «фейком», то прошу правоохранителей установить заказчиков и исполнителей этой кампании по дезинформации избирателей. Они должны понести наказание, предусмотренное Законом».

Загид Краснов надеется на оперативную реакцию правоохранителей. Полиция должна реагировать на беспредел, независимо от того, кто является его инициатором. Именно от оперативной реакции правоохранителей и действенности принятых мер зависит спокойствие в Днепре в день выборов.