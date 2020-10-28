Попавшийся на махинациях топ-менеджер Владислав Белах сегодня пытается под маской АПК-эксперта и активиста спрятать свою подмоченную репутацию. Как передают Вести, об этом говорится в материале, опубликованном на сайте "Экономические новости".

Журналисты отмечают, что Белах долгое время работал топ-менеджером в компании "Бунге Украина" (ТМ: "Олейна"). Это украинское подразделение одного из крупнейших мировых зернотрейдеров Bunge Ltd. В компании он отвечал за зерновое направление.

Однако, как говорится в статье, его работа в этой компании ознаменовалось целым рядом громких скандалов.

Так Белах оказался замешан в аферу с кражей у аграриев зерна на сумму 200 млн долл. После того, как история получила огласку, Владислав Белах, а также гендиректор "Бунге Украина" Дмитрий Горшунов были уволены.

Сейчас, чтобы хоть как-то отбелить свою репутацию, Белах через суд пытается доказать, что был уволен незаконно.

Также, по данным журналистов, Белах, как руководитель зернового направления в "Бунге Украина" оказался причастен к созданию схем по уклонению от налогов. Менеджмент компании скупал за наличные зерно через свои же фирмы-прокладки, формируя фиктивный налоговый кредит по НДС, чтобы потом получить незаконное возмещение из госбюджета.

Также Владислав Белаха работал менеджером по связям в Marfin Laiki bank (переименован в Cyprus Popular Bank). Этот тот самый скандальный кипрский банк, который в 2012-2013 обанкротился и оставил своих вкладчиков без 10 млрд долл.

Сегодня Владислав Белах "работает президентом" общественной организации Центр аграрной логистики и инфраструктуры. У этой организации нет даже своего сайта.

При этом его компания LLC GREENI TRADING, занимается оптовой торговлей зерном и табаком.

Таким образом, позиционируя себя как некоего независимого эксперта в сфере АПК, Белах сам является активным участником рынка.

По мнению журналистов, фиктивная "общественная должность" нужна Владиславу Белаху для личных медийных задач и для отработки PR-заказов клиентов и партнеров, коих за годы "честной работы" на зерновом рынке Владислав Белах накопил немало.