Футурологи полагают, что в 2020 году мир прощается с глобализацией – и начинается новая эпоха
Мнения специалистов собрал и проанализировал Youtube-канал «Знай.ua».
По словам экспертов, сейчас страны мира перестают действовать в каких-либо союзах друг с другом – каждая заботится лишь о своих интересах. Пандемия коронавируса, какое бы сильное впечатление она ни произвела, стала лишь первым этапом этого процесса.
Американские медики – специалисты в областях аллергологии, иммунологии и инфекционных заболеваний – считают, что за этой пандемией последуют и другие. Чересчур возросшее население планеты не оставляет других вариантов. Свиной грипп, вирус Зика, лихорадка Эбола – всё это нам ещё предстоит.
«Мир находится на пороге новой эры, начальный период которой будет характеризоваться беспорядком и ослаблением глобализации», - к такому выводу пришли специалисты Deutsche Bank.
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Нынешний год – начало нового суперцикла. Он будет диктовать новые правила во всём, начиная от экономики и заканчивая частной жизнью. Коронавирус – не причина этих перемен, он лишь слегка подтолкнул их.
По мнению экспертов, радикальные перемены предстоят как минимум в восьми областях.
1.Американо-китайские отношения существенно обострятся. Китайская экономика развивается настолько бурно, что велика вероятность военного конфликта.
2.Может распасться Евросоюз, поскольку сейчас каждое государство заботится сперва о частных интересах, и лишь затем об общих.
3.Государственные долги будут расти, а правительствам придётся снабжать граждан деньгами, чтобы подстегнуть потребительский спрос.
4.Деньги станут обесцениваться, что грозит финансовыми кризисами.
5.Сейчас, в самом начале новой эпохи, пропасть между богатыми и бедными станет углубляться, но вскоре возросшие налоги на состоятельных граждан сократят этот разрыв.
6.К 2030 году численность молодого и старшего поколений сравняется, а это усилит конкуренцию между ними и станет решающим образом сказываться на итогах выборов.
7.Растущее внимание к вопросам климата в ближайшие 10 лет приведёт к установлению углеродного налога.
8.Мир ждёт технологическая революция, но только при условии, что технологические компании-гиганты не станут устанавливать необоснованные цены.
Хотим мы того или нет, нам предстоит жить во время не только интересное, но и чрезвычайно нестабильное. Впрочем, Украина – это как раз та страна, которой не привыкать к нестабильности, так что это даёт нам преимущество.
Ранее рассказывалось о карантинных перспективах Украины.
Также шла речь о локдауне, к которому идёт не только Украина, но и вся Европа.