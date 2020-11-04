Футурологи полагают, что в 2020 году мир прощается с глобализацией – и начинается новая эпоха

Мнения специалистов собрал и проанализировал Youtube-канал «Знай.ua».

По словам экспертов, сейчас страны мира перестают действовать в каких-либо союзах друг с другом – каждая заботится лишь о своих интересах. Пандемия коронавируса, какое бы сильное впечатление она ни произвела, стала лишь первым этапом этого процесса.

Американские медики – специалисты в областях аллергологии, иммунологии и инфекционных заболеваний – считают, что за этой пандемией последуют и другие. Чересчур возросшее население планеты не оставляет других вариантов. Свиной грипп, вирус Зика, лихорадка Эбола – всё это нам ещё предстоит.

«Мир находится на пороге новой эры, начальный период которой будет характеризоваться беспорядком и ослаблением глобализации», - к такому выводу пришли специалисты Deutsche Bank.

Нынешний год – начало нового суперцикла. Он будет диктовать новые правила во всём, начиная от экономики и заканчивая частной жизнью. Коронавирус – не причина этих перемен, он лишь слегка подтолкнул их.

По мнению экспертов, радикальные перемены предстоят как минимум в восьми областях.

1.Американо-китайские отношения существенно обострятся. Китайская экономика развивается настолько бурно, что велика вероятность военного конфликта.

2.Может распасться Евросоюз, поскольку сейчас каждое государство заботится сперва о частных интересах, и лишь затем об общих.

3.Государственные долги будут расти, а правительствам придётся снабжать граждан деньгами, чтобы подстегнуть потребительский спрос.

4.Деньги станут обесцениваться, что грозит финансовыми кризисами.

5.Сейчас, в самом начале новой эпохи, пропасть между богатыми и бедными станет углубляться, но вскоре возросшие налоги на состоятельных граждан сократят этот разрыв.

6.К 2030 году численность молодого и старшего поколений сравняется, а это усилит конкуренцию между ними и станет решающим образом сказываться на итогах выборов.

7.Растущее внимание к вопросам климата в ближайшие 10 лет приведёт к установлению углеродного налога.

8.Мир ждёт технологическая революция, но только при условии, что технологические компании-гиганты не станут устанавливать необоснованные цены.

Хотим мы того или нет, нам предстоит жить во время не только интересное, но и чрезвычайно нестабильное. Впрочем, Украина – это как раз та страна, которой не привыкать к нестабильности, так что это даёт нам преимущество.

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Также шла речь о локдауне, к которому идёт не только Украина, но и вся Европа.