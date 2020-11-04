Под колесами внедорожника на Майдане Незалежности погибла 30-летняя Алла Сорока

В тот день она случайно очутилась в центре Киева. Вечером Алла должна была сесть на поезд и вернуться в Винницу, к родителям.

Знакомая Аллы позвонила ей вечером, чтобы спросить, как девушка доехала домой. Но та уже не отвечала, пишет Обозреватель.

В тот вечер Алла должна была сесть на поезд и вернуться в Винницу, к родителям. Перед этим она могла встретиться на Майдане с подругой, но было уже поздно и Алла отговорила ее туда ехать. То есть женщину спас случайный телефонный разговор с подругой.

"Мы должны были встретиться с ней на Майдане, но она сказала, что не надо. Уже поздно, сиди дома. Она должна была ехать в Винницу", – рассказывает одна ее знакомая по церкви.

Алла была глубоко верующим человеком, такой ее воспитали родители, а многие ее подруги по церкви считают, что авария случилась не просто так. Они думают, что Господь призвал ее, когда было нужно.

Кроме того, одна из ее подруг рассказала, что бы сказала Алла и смогла бы ли она простить водителя, который отобрал ее жизнь.



"Я уверена, что она бы сказала: "На все воля Божья, надо простить". Думаю, Алла простила того водителя Юрия, ему теперь с этим горем жить. Я верю, что Господь отключил ему сознание. Эта авария случилась не просто так. Аллочка ушла в один день с матушкой Олимпией, которую так почитала", – рассказала ее знакомая по церкви.

Аллу Сороку похоронили в родном селе Прибугское Винницкой области в свадебном платье, потому что девушка не была замужем. Она была единственной дочерью у своих родителей.

"Ее могила рядом с могилой младшего братика. Он прожил на этом свете всего несколько дней после рождения и умер. Теперь они там вместе", – говорит подруга детства Лиана.

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