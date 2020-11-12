Сеть торговых центров "Епицентр" анонсировала 72-ух часовой рабочий день в пятницу
Как передает Politeka.net, соответственное сообщение появилось на Facebook-страничке компании.
Так, в субботу ТРЦ планируют открыть двери для своих посетителей в 8:00, в воскресенье – в 9:00. В выходные дни конец рабочего дня запланирован на 21:30.
Глава МОЗ Украины Максим Степанов уже отреагировал на такое решение компании.
"Хотите покуражиться, хотите делать фарс на здоровье людей? Если хотите покуражиться – поехали вместе в реанимацию и делайте это перед людьми, которые умирают каждый день …перед медиками, которые борются за жизнь людей", - заявил министр в ходе ежедневного брифинга.
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Степанов выразил уверенность, что Кабмин отреагирует на соответственное решение сети торговых центров.
Украинцы также не остались в стороне от решения "Епицентра" и оставили сотни возмущённых комментариев под постом:
"По-вашему, это смешно, когда весь малый и средний бизнес остался без дохода?", "Я еще не видел, чтоб над людьми настолько откровенно издевались и плевали прямо в лицо, еще и смеясь при этом", "Страна, в которой так можно плевать на решения исполнительной власти - обречена на поражение. А когда это делают собственники сети магазинов, сами находящиеся во/при власти и являющиеся политиками - это вообще не поддается какому-либо объяснению", "Это троллинг или уже так обнаглели?!", "Это за гранью добра и зла. Будете ли праздновать банкротства других бизнесов? Планируется ли акция по этому поводу? Абсолютно дебильный цинизм. Больше никаких покупок в Эпицентре", - писали в сети.
Напомним, карантин по-новому с 9 ноября: в Кабмине объявили о важных изменениях и где остановится транспорт.
Ранее Politeka писала, что карантин по новым правилам, в МИНЗДРАВЕ готовятся ввести строгие ограничения: для лиц старше 60 лет...".
Также Politeka сообщала, что карантин выходного дня вводят в Украине, что будет с транспортом и магазинами.