Працівники ДЕІ спільно із Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України взяли участь у міжнаціональній операції проти екологічної злочинності "Thunder 2020", організованій Інтерполом. Подія об'єднала 103 країни, серед яких - CША, Великобританія, Франція, Італія, Індія, Конго та інші.
"Thunder 2020" - уже четверта з серії спецоперацій (перша відбулася 2017 року). Результат - вияв численних правопорушень проти довкілля та низка розслідувань і арештів по всьому світу! Загалом було затримано 699 правопорушників і вже висунуто принаймні одне "червоне повідомлення" INTERPOL. Подальші арешти та притягнення до відповідальності - після проведення глобальних розслідувань.
Зазначу, що працівникам міжнародних правоохоронних органів доводиться непросто. Так, під час спроби запобігти незаконній вирубці дерев на півночі Македонії було здійснено напад на п'ятьох поліціянтів та трьох працівників лісового господарства. І таких випадків зафіксовано десятки.
Результати "Thunder 2020" показують, що попри пандемію COVID-19 кількість злочинів проти природи неухильно зростає. Разом із тим, ефективність розслідування правопорушень в умовах карантинних обмежень була забезпечена спеціальними протоколами. Звітність про пошукові заходи надавалась в електронному вигляді, а керівники спецоперації керували діями правоохоронців в онлайн-режимі.
Загалом за час проведення "Thunder" вдалося вилучити тисячі одиниць незаконно добутих ресурсів та провести арешти тисяч підозрюваних у незаконній торгівлі тваринами та рідкісними рослинами.
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ДЕІ долучилась до цього проєкту в рамках співробітництва з Інтерполом, яке було розпочато в червні цього року. Наші інспектори поділилися власним досвідом боротьби із незаконною вирубкою лісів та браконьєрством.
Участь у цій операції дає можливість розвивати міжнародне співробітництво і вже в недалекому майбутньому долучитись до розслідування резонансних злочинів проти природи, які відбуваються у світі.
Такий досвід є вкрай актуальним, враховуючи, що злочини проти дикої природи та лісового господарства є четвертим за кількістю видом незаконної діяльності у світі.