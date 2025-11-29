Бывший посол Украины в ЕС Андрей Веселовский объяснил, что успешный дипломат – это тот, который на что-то влияет, действительно защищает национальные интересы, и для этого мало быть просто патриотом, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал на канале «7 кроків».

Как отмечает гость программы, у нас есть закон о дипломатической службе, и он довольно нелеп. В частности, рассказывает он, в законе пишет, что дипломатическая служба – это государственная служба особого характера, но так можно сказать о чем-либо, например, о службе в авиации, на электростанции, там всюду особый характер. А среди основных принципов дипломатической службы, продолжает посол, указывается патриотизм, отстаивание национальных интересов Украины, защита прав и свобод людей и т.д., то есть и это можно сказать о любом госслужащем.

«За этим большим текстом на 10 страниц скрывается главное – суть дипломатической службы? Об этом высказывались известные в прошлом дипломаты и политики. Наиболее известное нам выражение: дипломатия – это искусство возможного. Итак, дипломатия – это прежде всего искусство, а во-вторых, она не всесильна», – подчеркивает Андрей Веселовский.

По словам бывшего посла, нельзя разделять дипломатию войны и дипломатию мира, они ничем не отличаются так же, как работа ГСЧС во время войны и мира, ведь, если горит дом, его нужно гасить, и каждый раз кто-то рискует своей жизнью. То есть, подчеркивает он, задачи дипломатии во времена мира и войны одни и те же, а прежде всего – это защита национальных интересов.

«Я для себя выписал несколько характеристик, которыми должен обладать дипломат, отсюда и будет понятие дипломатии. Успешный дипломат – это тот, который влияет на что-либо. Первое – это аналитичность. Второе – это я компанийность, умение быстро устанавливать отношения и поддерживать их. И третье – integrity, что в украинском языке переводится как и честность, и цельность», – заключает Андрей Веселовский.

