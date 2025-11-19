Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что сейчас в кремле принимают решение о нападении на Европу, и взрыв железной дороги в Польше – еще одно тому подтверждение, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Наша война расползается. Министр обороны Германии Писториус, например, сказал, что прошлое лето было последним мирным летом Европы. В россии пошли реакции на это, они уже кричат, что Германия сошла с ума, ни на кого они не собираются нападать. Но, похоже, собрались. Сейчас этот факт трудно будет подтвердить или опровергнуть, но мне кажется, что наступит момент. Я думаю, прямо сейчас в кремле решается вопрос, когда нападать на Европу», – утверждает Михаил Шейтельман.

По словам эксперта, именно поэтому сейчас с радаров исчез Лавров, именно поэтому дела ведет Дмитриев, именно поэтому Шойгу пытались взорвать на кладбище, именно поэтому путин дистанционно взял участие в закладке нового атомного ледокола «Сталинград», а не прилетел лично, именно поэтому российская делегация не полетела в Стамбул на переговоры к Уиткоффу, именно поэтому вся эта ерунда и происходит.

«россия принимает сейчас решение о нападении на Евросоюз, на какую-то из европейских стран НАТО. И там снова, как и 4 года назад, есть те, кто за, и те, кто против. И снова все это колеблется и висит на волоске. Но то крыло, которое за, посмотрите, они уже приступили к действиям, они уже взрывают железную дорогу в Польше», – предупреждает Михаил Шейтельман.

Премьер-министр Польши, министр обороны и глава Генштаба, подчеркивает эксперт, уже заявили, что это диверсия и все следы ведут к россии. Сами же россияне, отмечает он, подают эту новость так, что это все сделали украинцы, не уточняя, что эти украинцы – с оккупированного Донбасса, которых сами россияне забросили в Польшу через Беларусь делать диверсии. Правительство Польши, констатирует эксперт, на это не купится, но вот простые поляки – другое дело.

Как сообщала Politeka, Стариков эксперт рассказал, что происходит на Гуляйпольском направлении: «Противник перестал наступать в лоб».

Также Politeka писала о том, что Шейтельман как Европа пытается уговорить Бельгию на репарационный кредит Украине.