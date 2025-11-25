Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что мирный план США, если россия его подпишет, – это временная бумажка, реально большие вопросы будут решать Трамп и Си, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Вы считаете, что вот сейчас пишется некая бумага, которая станет новым мировым порядком. А я так не считаю. К моему глубокому сожалению, любая бумага, которая сейчас пишется, если она по какой-то причине будет принята всеми сторонами, и Америкой, и Европой, и Украиной, и россией, в любом случае очень временная. Это мелкая бумажуля, которая имеет цену только на момент подписания, срок жизни которой в лучшем случае – годы, в худшем – месяцы», – утверждает Михаил Шейтельман.

По его словам, что бы не было написано в этом мирном плане, в чью пользу он бы не был написан, это все равно не будет новый мир, потому что не россии решать, как будет устроен новый мир. А вот недавний разговор Трампа с Си – это то место, где, возможно, действительно будут появляться наметки новой системы мироустройства, чтобы никакие страны не могли менять границы силой и так далее.

«А эта бумажка – чисто попытка на какое-то время остановить россию, чтобы не воняла. То есть это мы заметаем мусор под кровать. Предположим теоретически. Какое-либо соглашение сейчас, эти 28 или 19 пунктов – это заметание мусора под кровать. Это не новое мироустройство. Что бы там ни было сказано, все это будет меняться совершенно по-другому, исходя из совершенно другого», – объясняет Михаил Шейтельман.

И этот мирный план, подчеркивает эксперт, если стороны его даже подпишут, не даст нам спокойствие, не будет так, что Украина теперь сможет отдыхать ближайшие 20 лет. Как он напоминает, Трамп всегда говорит, что он остановил войну, но никогда – что установил мир, а это совершенно разные вещи.

