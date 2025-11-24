Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что на переговорах в Женеве украинская делегация сделала все правильно – сказала «нет» и объяснила, почему мирный план в том виде не подходит, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как только начались переговоры в Женеве, рассказывает эксперт, Трамп тут же написал гневный пост, где он заявил, что война бы не началась при другом руководстве Украины и США, мол, с руководством россии все нормально. Также, продолжает он, в посте президент США написал, что при его первой каденции о войне никто и не говорил, видимо, забыв, что россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе в 2014 году, а еще взял в кавычки руководство Украины, которое не выразило благодарности.

«Это когда закончился предварительный раунд, об этом написал Зеленский, тогда же появилось сообщение Трампа. То есть Трампу позвонил Уиткофф. А кто еще мог ему позвонить? Не Рубио же. Ему позвонил Уиткофф из Швейцарии и сказал: «Нас послали к черту с нашим мирным планом». Наши в Швейцарии сначала сказали «нет». Вот и все. Поэтому у Трампа такая реакция. Поэтому он ругался», – объясняет Михаил Шейтельман.

То есть, констатирует он, Трамп считал, что его делегация покажет нашей в Швейцарии этот мирный план из 28 пунктов, а мы начнем благодарить и просить подписать все быстрее. Но нет, подчеркивает эксперт, наша делегация объяснила, какие пункты не устраивают Украину, какие предложения не соответствуют международному праву, какие решение не могут принимать ни президент, ни Верховная рада, никто, кроме украинского народа. Именно поэтому, добавляет он, Трамп и взял украинское руководство в кавычки и написал о слабом лидерстве.

«В Швейцарии нам привезли сыр в мышеловке. Думали, что мы на это клюнем. А мы сделали из этого мирного плана швейцарский сыр. Швейцарский, потому что он весь в дырках. Мы продырявили этот план. Просто проделали в нем много брешей», – подчеркивает Михаил Шейтельман.

