Політичний експерт і військовослужбовець Олександр Мусієнко пояснив, що США намагаються вести переговори і з Україною, і з росією, але сигналів від путіна щодо припинення війни не буде без тиску, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як заявив Трамп, розповідає експерт, у Віткоффа і Кушнера склалось враження, що путін хоче закінчити війну, але на полі бою цього не видно. Однак, підкреслює він, не треба чекати від путіна сигналів до припинення війни, можна згадати навіть переговори у Мінську у 2015 році, був лише тиск. Отож, констатує експерт, росія буде готова до миру лише на вигідних для себе умовах або після військової поразки, до чого поки далеко, але це можливо, потрібен лише час, припинення вогню і накопичення ресурсу, мобілізація суспільства, ВПК та зв’язків із Європою.

«Терор продовжується, кремль буде намагатися примушувати нас іти на поступки. А основну поступку, яку мала би зробити Україна, напередодні озвучив в інтерв'ю Fox News держсекретар США Рубіо. Він чітко сказав про Донецьку область. Тобто це зараз одне з головних питань, яке не дає продовжуватись перемовинам. росія продовжує наполягати на тому, що українські війська мають звідти відійти, а ми продовжуємо боротьбу і стримуємо ворога», – пояснює Олександр Мусієнко.

Також, зазначає він, Трамп сказав, що Україні треба було домовлятись, коли він нам говорив про відсутність карт, а зараз багато факторів проти нас, для танго треба двоє, зустрічі з українцями і росіянами були хороші тощо. Тобто, констатує експерт, очевидно, у США поки немає бачення, наразі треба чекати результатів нової зустрічі Віткоффа, Кушнера і Рубіо з українською делегацією на чолі з Умєровим, очевидно, будуть говорити про поступки з боку України, інакше США дистанціюються.

«І Трамп у своїй заяві натякнув на те, що кожен наступний проєкт угоди і раунд домовленостей може погіршувати ситуацію для України. Давайте говорити відверто, це читається і прямо, і між рядками у заяві американського президента. Він наголошує, що треба було приймати умови раніше, далі вони погіршуються і невідомо, до чого це призведе», – підсумовує Олександр Мусієнко.

