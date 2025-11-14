Политический эксперт и военнослужащий Александр Мусиенко объяснил, что на встречу Трампа с Пптиным и перемирие сейчас рассчитывать не стоит, а США вообще переориентируются на Китай и Венесуэлу, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как заявил госсекретарь США Рубио, отмечает эксперт, Трамп согласится на еще одну встречу с путиным только в том случае, если появится значительная возможность положить конец российско-украинской войне, а встреч ради встреч не будет.

«То есть в ближайшей перспективе саммит Трамп-путин не состоится, потому что россия продолжает наступательные действия, продолжает террористические удары по нашим гражданским объектам, и пока они считают, что могут сломить наше сопротивление. А США тоже ждут, когда россия будет готова пойти на прекращение огня», – утверждает Александр Мусиенко.

А США тем временем, рассказывает он, все больше вовлекаются в ситуацию в Латинской Америке, министр войны Хегсет объявил о начале военной операции против наркокартелей Венесуэлы. По словам эксперта, увидим, сколь масштабной и длительной будет эта операция, но она точно сместит фокус внимания от российско-украинской войны. К тому же, добавляет он, Хегсет выступил с предложением стратегического распределения глобальных обязанностей по безопасности, чтобы США уменьшили свое присутствие в Европе и сосредоточились на сдерживании Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, а сдерживанием россии на восточном фланге НАТО занялась сама Европа, мол, потенциала для этого у нее достаточно.

«Что же, похоже, США будут ослаблять свое присутствие в Европе и внимание. Поэтому задачи для европейских стран удваиваются и утраиваются. Им нужно наращивать собственный потенциал, вкладывать больше в оборону и безопасность, потому что война идет уже в странах ЕС, беспилотники уже летают в небе над странами ЕС. Война ближе, чем им кажется. И нужно действовать, объединяться вокруг Украины, поддержать Украину и своими способностями развивать возможности. Это важно на самом деле», – заключает Александр Мусиенко.

