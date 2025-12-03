Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що корупція, виявляється, не тільки в Україні, а й у ЄС, а тому не треба нас навчати, краще використовувати це як тиск на Бельгію щодо активів рф, повідомляє Politeka.

Про це він розповіву своєму блозі.

Як розповідає експерт, у Бельгії затримали колишнього голову дипломатії ЄС Федеріку Могеріні, поліція провела обшук Європейської служби зовнішніх зв'язків у Брюсселі, у коледжі Європи у Брюгге, а також у кількох приватних будинках у рамках розслідування про нецільове використання коштів ЄС. Ще один затриманий, додає він, – колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх зв'язків Стефана Санніно.

«Що мені хочеться щодо цього сказати. Лише одне. Беремо дзеркало, товариші європейці, і дивимося. А після цього запитуємо – у кого корупція? У вас там затримання? Молодці, дивіться, затримали. Кого звинувачують у нецільовому використанні коштів ЄС? Ах, Санніно звинувачують у нецільовому використанні коштів ЄС. А голова дипломатії ЄС відмивала бабло через якийсь коледж у Брюсселі. Як цікаво. І ці люди навчатимуть нас, заборонятимуть нам колупатися в носі? Серйозно?», – коментує Михайло Шейтельман.

Принагідно експерт нагадує, що Україні говорили погоджуватися на російські умови, бо ми маємо корупцію. А тепер, констатує він, можна цю ситуацію перевернути та використати у своїх інтересах, зокрема, пред'явити Бельгії, що у них там корупція, вони неправильно використовують гроші ЄС, а тому треба передати 140 млрд євро російських активів Україні.

«І Макрон, як і раніше, залишається єдиною чесною людиною. Він сказав, що Франції нема чому навчити Україну в питаннях антикорупції. І він явно мав на увазі те, що у них Саркозі ув'язнили за те, що його на виборах фінансував Муаммар Каддафі», – наголошує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Старіков пояснив, як моральний стан впливає на боєздатність армії: крики та бруд.

Також Politeka писала про те, що Мусієнко оцінив, чи посприяють США передачі Україні активів рф.