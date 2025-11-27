Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что, если россия хочет сокращение численности ВСУ, то ей придется сократить и свою армию, уступки должны быть взаимными, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, российский пропагандист Венедиктов последнее время был в Армении, давал там бесконечно интервью многим телеканалам, все возмущались, как власть вообще такое допустила. Возможно, рассуждает он, Венедиктов уговаривал Пашиняна поехать на саммит ОДКБ, но успел он еще и об Украине наговорить, в частности, хвалил пункт о сокращении численности ВСУ, потому что об этом речь шла в стамбульских соглашениях.

«Разоблачение манипуляции. Не существует стамбульских соглашений. В Стамбуле была просьба россиян сократить нашу армию, в этой просьбе россиянам было отказано, а Венедиктов называет это почему-то стамбульскими соглашениями. Соглашение – это когда кто-то с чем-то согласился, когда две стороны согласились. Таких соглашений не существует. Они есть только в двух головах – в голове путина и в голове Венедиктова», – объясняет Михаил Шейтельман.

По словам Венедиктова, рассказывает эксперт, ему говорят, что лучше вообще не сокращать армию, что это суверенитет, сама страна должна решать, но это не так, ведь есть прецеденты – Ельцин с Клинтоном подписали договор о взаимном сокращении армии.

«Это вранье №2. Это сравнение является чистым враньем и манипуляцией. россия-то не сокращает армию. Там сокращали две стороны взаимно. Такие случаи действительно бывают, когда две страны договариваются сократить свои армии. Если россия скажет, что сокращает свою армию до 600 000, думаю, Украина вполне пойдет на 600 000. Если россия скажет, что отказывается от стратегической авиации, Украина скажет, что тоже отказывается. Если россия скажет, что отказывается от подводных лодок, Украина скажет, что не будет их строить. Если россия скажет, что отказывается от ядерного оружия, Украина скажет, что согласна остаться без ядерного оружия. Вот тогда это называется взаимным сокращением вооруженных сил. А все остальное – от лукавого, точнее от Венедиктова», – заключает Михаил Шейтельман.

