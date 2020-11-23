Инструментально-лабораторные отделы Госэкоинспекции по всей Украине в течение 3 кварталов текущего года отобрали 8458 проб и осуществили 87 629 определений их состава.

Инфографика с результатами работы лабораторий обнародована на сайте Государственной экологической инспекции.

«В течение 3 кварталов 2020 года по всей Украине отобрано всего 8 458 проб вод, почв и выбросов и осуществлено 87 629 определений состава», - сообщил председатель Госэкоинспекции Андрей Малеванный, пишет "Знай".

Наибольшее количество проб и исследований проведено в части сброса обратных вод. 72% предприятий имеют нарушения в этой сфере.

"Больше всего исследований осуществлено в части сбросов обратных вод-взято 3770 и изучено 50637 определений состава и свойств вод.

Лабораторный контроль сбросов проводился на 338 предприятиях, а нарушения зафиксированы на 72% субъектах хозяйствования», - детализировал Андрей Малеваный.

Лабораториями также исследовались образцы почв и выбросов. Там нарушения зафиксированы в 72,4% и 44,7% соответственно.

«В части выбросов в воздух отобрано 3522 на 300 предприятиях. Специалисты ГЭИ провели 30462 определений в лабораториях и обнаружили, что 44,7% проверенных субъектов хозяйствования осуществляют сверхнормативные выбросы в атмосферу.

Также для исследования взято 1166 проб почв, в которых выполнено 6530 определений состава и свойств. Инструментально-лабораторный контроль почв осуществлялся на 351 объекте. На 72,4% из них выявлены превышения фоновых значений», - добавил Андрей Малеванный.

Он также подчеркнул, что сегодня лаборатории ГЭИ в плохом состоянии, ведь на их обновление необходимо адекватное финансирование.

«Современные лабораторные мощности – важное условие эффективной и прозрачной работы Госэкоинспекции. Однако на сегодняшний день состояние лабораторий ДЭИ оставляет желать лучшего. Устаревшее оборудование, нехватка реагентов, а также компьютерной техники не позволяют осуществлять все необходимые исследования и брать столько проб, сколько нужно.

Дополнительная сумма бюджетного финансирования на следующий год, необходимая для обновления компьютерной техники и приобретения лабораторного оборудования, составляет 22,4 миллиона гривен. Надеюсь, эти средства будут предусмотрены в госбюджете 2021», - отметил Андрей Малеванный.