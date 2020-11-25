Медик рассказала, нужно ли было вводить первый локдаун

Вводить в Украине полный локдаун весной этого года было нецелесообразно

Заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в интервью "Politeka Online" рассказала о том, нужно ли вводить локдаун зимой, и было ли правильно вводить его этой весной (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Богомолец, украинское правительство неправильно поступило, когда ввело локдаун весной. Она считает, что в зимнее время люди экономически слабее, поскольку продукты дорожают и жизнь становится тяжелее.

"То, что было весной этого года… Я считаю, что вообще его нецелесообразно проводить, потому что в зимнее время продукты дороже и жизнь тяжелее, нет огорода для старших людей. Это будет катастрофой экономической и физической. Транспорт останавливать категорически нельзя", - подчеркнула заслуженный медик.

Богомолец вспоминает, как во время первого локдауна им с волонтерами приходилось возить медсестер в больницы на собственных автомобилях. А государство не сможет предоставить медикам возможность доезжать до больниц.

"Ключевые структуры должны работать и нужно понимать, каким образом нам удержать этот баланс, чтобы бизнес мог продолжить работать. Делать доставку на дом, онлайн учебу сделать, все, что возможно, мы должны перевести в онлайн. И выборы тоже, это тоже очень важно", - добавила Ольга Богомолец.

Многие знают, что на выборах в Украине фиксировали много случаев фальсификации голосов, но теперь это будет сложнее сделать. Но Богомолец не согласна с этим, поскольку люди смогут найти возможность сделать это и в режиме онлайн.

"Умельцы и в том формате будут их корректировать, ставить промежуточные серверы и все остальное. Но это легче будет немного поймать, оно будет локализировано где-то", - заявила медик.

Напомним, что Денис Шмыгаль рассказал, что в Украине может быть полный локдаун на новогодние праздники.

Как сообщала Politeka, Александр Ткаченко заявил, что украинцам придется проводить новогодние праздники в режиме онлайн.

Также Politeka писала, что специалисты рассказали, что ждет украинцев, если в стране введут полный локдаун.