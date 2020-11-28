Государственная экологическая инспекция зафиксировала превышение содержания нефтепродуктов в 3,8 раза у буксира «Аметист» в Черноморском морском порту

«Площадь загрязнения составила 490м2. При этом было заметно, что кто-то хотел скрыть эти следы с помощью сорбента

Пробы воды, которые были взяты инспекторами, показали, что уровень загрязненности нефтепродуктами превышает норму в 3,8 раза!",- заявил председатель ДЭИ Андрей Малеванный, информирует Знай.

Глава ДЭИ отметил, что об аварии в Черноморске инспекторы узнали из средств массовой информации.

«26 ноября ночью из средств массовой информации стало известно, что это судно начало тонуть и из него произошла утечка нефтепродуктов. В телефонном режиме руководство ДЭИ Одесской области связалось с Администрацией морских портов Украины (АМПУ) и там отрицали этот факт. На утро мы официально обратились в ГП "АМПУ" и его Черноморского филиала с просьбой срочно допустить государственных инспекторов к совместному обследованию акватории Черного моря в месте аварии буксира. Однако, на предприятии письмо деи проигнорировали. А капитан Черноморского морского порта, в который Госэкоинспекция также направляла запрос, ответил об отсутствии указанных нарушений», - пояснил Андрей Малеванный.

Попасть к месту инцидента работникам ДЭИ помогли в Одесском отряде морской охраны Государственной пограничной службы.

"Также инспекция направила обращение в Одесский отряд морской охраны Государственной пограничной службы, которая оперативно откликнулась на наш призыв и помогла инспекторам попасть на место происшествия.

Там они увидели загрязняющее вещество неизвестного происхождения и пленку серебристого цвета, которая была визуально похожа на следы нефти», - рассказал Андрей Малеванный.

По факту несообщения АМПУ о случае загрязнения ДЭИ обратилась в Нацполицию, ГБР и Одесскую областную прокуратуру относительно открытия уголовного производства.

"Поскольку АМПУ не выполнила своих обязательств, не сообщила о факте загрязнения акватории и не способствовала в выявлении загрязнения акватории моря, деи обратилась в Национальную полицию, ГБР и Одесскую областную прокуратуру с сообщение о признаках уголовного правонарушения.

Напомню, что статья 238 Уголовного кодекса Украины предусматривает уголовную ответственность за сокрытие или умышленное искажение должностным лицом сведений об экологическом состоянии окружающей среды.

Также мы направили запросы, чтобы выявить балансодержателя судна и выяснить, проводились ли какие - то работы в месте стоянки буксира», - подчеркнул Андрей Малеванный.