Уникальный праздничный городок с резиденцией Святого Николая, Рождественской ярмаркой и просторным катком открылся на территории Дворца «Украина» в центре столицы.



ДТЭК в партнерстве с Дворцом «Украина» дарят неповторимую новогоднюю атмосферу в «Містечку зимових розваг». Взрослых здесь ждет Рождественская ярмарка со вкусностями на вынос и самая высокая горка столицы, а маленьких гостей праздничного городка гостеприимно встречает чудотворец Святой Николай. Дополняет удивительную атмосферу «Містечка зимових розваг» яркая 16-метровая новогодняя эко-елка, украшенная 650-ю игрушками в виде музыкальных инструментов.

«Компания ДТЭК традиционно дарит тепло и свет всем своим клиентам, сотрудникам и жителям городов, где присутствует наш бизнес. Мы рады присоединиться к событию, которое создает праздничную новогоднюю атмосферу. Для нас важна также социальная миссия проекта «Містечко зимових розваг» — пригласить на новогоднюю локацию детей из малообеспеченных семей и детских домов, детей погибших участников ООС и детей с инвалидностью. Верим, что этот проект обязательно подарит всем уют наступающих праздников, поддержит и вдохновит всех на добрые дела», —отметил Генеральный директор ДТЭК Энерго Дмитрий Сахарук.



Вместе с «Містечком зимових розваг»ДТЭК приглашает на праздничные события детей, нуждающихся в особом внимании. Чтобы дети почувствовали приближение Нового года и окунулись в неповторимую атмосферу, для них зарезервированы социальные сеансы.





«Новогодняя сказка в центре столицы возможна. В этом году мы дарим радость, новогоднее настроение, невероятные эмоции и заботу в наше непростое время. Спасибо за огромную поддержку нашему партнеру ДТЭК. Вместе мы создаем хорошую и теплую историю», — отметил и.о. Директора Дворца «Украина» Кругляков Владислав.



«Містечко зимових розваг», безусловно, стало сказочным украшением города и приглашает всех желающих разделить праздничное настроение.