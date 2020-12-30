Медсестра, которая находится в эпицентре борьбы с коронавирусом, записала душераздирающее видео

Женщина со слезами на глазах рассказала, что в больницах не хватает медицинского персонала, аппаратов ИВЛ и препаратов для пациентов. Кроме того, она назвала пандемию коронавируса войной и попросила людей о помощи.

Запись опубликовали на странице "Лента дня" в Telegram.

Она рассказала, что несмотря на многочисленные просьбы, помощь медикам так и не приходит. Поэтому они вынуждены смотреть, как умирают пациенты – им физически не успевают помочь.

"Я не знаю, как еще об этом сказать, но я умоляю вас: прошу, хватит быть такими безразличными. У нас нет аппаратов ИВЛ и успокоительных для пациентов. Пациенты мрут как мухи. Больницы забиты. Мы работаем на износ. У нас нет ресурсов, у нас нет сотрудников. Это как война", - сказала медсестра.

Медсестра из США также добавила, что медперсонад просит помощи, но им в грубой форме отвечают: "Вы сами на это подписались, терпите".

Кроме того, женщина призвала всех оставаться дома на новогодние праздники, чтобы не усугублять ситуацию с заболеваемостью коронавирусом.

"Так что, прошу, хватит быть безразличными. Прошу, оставайтесь дома на праздниках, потому что иначе станет еще хуже", – сказала медсестра.

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