В 2020 году в части охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов и растительного мира Госэкоинспекция рассчитала около 312 миллионов гривен ущерба за нарушение природоохранного законодательства.

Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины, передает «Знай».

"По сравнению с 2019 годом наблюдается динамика роста рассчитанных убытков: в прошлом году сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составила 167 миллионов гривен.

Вместе с тем, расчет большей суммы свидетельствует и Об более эффективной работе Госэкоинспекции. В частности, в прошлом году была проведена комплексная проверка лесхозов, во время которой выявлено много нарушений», - пояснил председатель ГЭИ Андрей Малеванный.

Чиновник подчеркнул, что задача Госэкоинспекции заключается не в расчете большего количества убытков, а в защите лесных ресурсов.

«Поэтому Госэкоинспекция подписала Меморандум о сотрудничестве с Национальным центром управления и испытания космических средств, чтобы получать аэрокосмические снимки земной поверхности. Это позволит нам оперативнее выявлять вырубки, разработки карьеров, загрязнение моря и вовремя принимать меры для прекращения нарушений», - отметил Андрей Малеваный.

Он также отметил, что осуществлению нарушений способствует несовершенное законодательство, которое нужно дорабатывать.

«В первую очередь необходимо увеличивать ответственность за вред, наносимый окружающей среде, повышать штрафы и убытки за вырубку», - добавил Андрей Малеваный.