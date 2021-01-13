В 2020 году в части охраны, защиты, использования и воспроизводства лесов и растительного мира Госэкоинспекция рассчитала около 312 миллионов гривен ущерба за нарушение природоохранного законодательства.
Об этом сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины, передает «Знай».
"По сравнению с 2019 годом наблюдается динамика роста рассчитанных убытков: в прошлом году сумма ущерба, нанесенного окружающей среде, составила 167 миллионов гривен.
Вместе с тем, расчет большей суммы свидетельствует и Об более эффективной работе Госэкоинспекции. В частности, в прошлом году была проведена комплексная проверка лесхозов, во время которой выявлено много нарушений», - пояснил председатель ГЭИ Андрей Малеванный.
Чиновник подчеркнул, что задача Госэкоинспекции заключается не в расчете большего количества убытков, а в защите лесных ресурсов.
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«Поэтому Госэкоинспекция подписала Меморандум о сотрудничестве с Национальным центром управления и испытания космических средств, чтобы получать аэрокосмические снимки земной поверхности. Это позволит нам оперативнее выявлять вырубки, разработки карьеров, загрязнение моря и вовремя принимать меры для прекращения нарушений», - отметил Андрей Малеваный.
Он также отметил, что осуществлению нарушений способствует несовершенное законодательство, которое нужно дорабатывать.
«В первую очередь необходимо увеличивать ответственность за вред, наносимый окружающей среде, повышать штрафы и убытки за вырубку», - добавил Андрей Малеваный.