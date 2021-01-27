Кого можно назвать украинской национальной элитой, и есть ли сегодня вообще такое понятие? Для каких задач она предназначена и насколько хорошо их выполняет?

Своё мнение в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24» высказывает бывший премьер-министр Украины, кандидат экономических наук Юрий Ехануров.

«У президента сейчас нет «стратегической комнаты», интеллектуального штаба. Там идёт поиск пути – но это шараханье. Была задача: убрать старую элиту. Её убрали. А новой нет. Её надо сделать, её надо воспитать. И это вопрос мышления: как мыслить? Ведь этому не учат», - говорит экс-премьер.

По его словам, когда он увидел состав нового парламента в 2014 году, то пришёл в ужас, и все его знакомые тоже были шокированы. Они решили создать неофициальную школу руководителей – в неё каждый год приходят по двести человек, но вскоре остаются 30-35. Там расширяют кругозор, учат организовывать работу, добиваться своего переизбрания, находить источники финансирования.

«Я предлагал, чтобы премьер-министр, когда от него требуют программу, вышел и сказал: я принял страну на 85-месте в мире по индексу глобальной конкурентоспособности. Я обязуюсь за три года, если вы мне дадите работать, перевести страну на 80-е место». На этом и закончить выступление», - рассказывает Ехануров.

При расчёте этого индекса используются 98 показателей, которые агрегируются в 12 направлений. Там учтены практически все факторы, которые действительно имеют значение. А рассказывать о том, как он любит народ, умеет каждый.

«Мне говорят: а ты? Я отвечаю: я сдал страну на шестьдесят девятом месте в мире. Я знаю, что такое быть там. А потом Украина скатилась на 85-е место», - отмечает Юрий Ехануров.

Как сообщала Politeka, ранее он прокомментировал скандал с имуществом первого заместителя главы Нацбанка Якова Смолия.

Также Ехануров призывал общество к широкой дискуссии по проблеме Донбасса.