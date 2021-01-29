На почти 40% стационарных источников выбросов предприятий Днепропетровской области зафиксированы отклонения от установленных нормативов.
Глава ГЭИ Андрей Малеваный во время рабочей поездки на открытие Офиса Госэкоинспекции в Кривом Роге рассказал, что отдел инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекции Днепропетровщины в течение 2020 года осуществил забор проб из 278 источников выбросов, пишет Znaj.ua.
"На 109 зафиксированы сверхнормативные выбросы, а именно - превышение установленных нормативов и загрязнение воздуха без соответствующих разрешений. Всего было отобрано 1452 пробы, на которых проведено 12 606 определений содержания загрязняющих веществ», - отметил Андрей Малеваный.
Он также отметил, что в течение прошлого года отдел инструментально-лабораторного контроля провел 1197 определений в 70 проб сточных вод, взятых на 30 предприятиях. И у большинства образцов были выявлены превышения установленных нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
«79 проб почв, отобранных в течение 2020 года, также содержали превышены концентрации нефтепродуктов, нитратов, хлоридов, фосфатов и т. п в в сравнении с фоновыми концентрациями», - подчеркнул Андрей Малеваный.
Гибель известного друга Киркорова и Пугачевой обрастает новыми подробностями, фото: "Вы грохнули Сашу!"
"Беременная" Осадчая засветила свой роскошный дом по соседству с Каменских и Потапом: "Бассейн, терраса и...."
Остановилось сердце легендарной актрисы, на ее фильмах выросли поколения: "Ее будет не хватать"
Гарри вернется в королевский дворец без Меган Маркл, в Британии переполох: "После развода..."
Особняк "обедневшей" на карантине Ротару под Киевом сняли с высоты птичьего полета: "Нищебродка" - подумала Пугачева"
По словам председателя ДЭИ, Днепропетровская область остается одной из самых загрязненных в Украине, ведь именно здесь сосредоточена значительная часть крупных промышленных объектов.
«Чтобы минимизировать нарушения природоохранного законодательства на предприятиях, в Кривом Роге начал свою работу Офис Госэкоинспекции. Он сосредоточится на проверках крупных промышленных объектов, которые оказывают значительное влияние на окружающую среду.
Так, на 2021 год уже запланированы проверки ряда крупных предприятий – ПАО «Арселормиттал Кривой Рог», АО «Южный горно-обогатительный комбинат» и ОАО «Сухая балка». В случае выявления на территории этих объектов нарушений природоохранного законодательства, Госэкоинспекция будет налагать штрафы, рассчитывать убытки и, при необходимости, обращаться в суды», - добавил Андрей Малеваный.