На почти 40% стационарных источников выбросов предприятий Днепропетровской области зафиксированы отклонения от установленных нормативов.

Глава ГЭИ Андрей Малеваный во время рабочей поездки на открытие Офиса Госэкоинспекции в Кривом Роге рассказал, что отдел инструментально-лабораторного контроля Госэкоинспекции Днепропетровщины в течение 2020 года осуществил забор проб из 278 источников выбросов, пишет Znaj.ua.

"На 109 зафиксированы сверхнормативные выбросы, а именно - превышение установленных нормативов и загрязнение воздуха без соответствующих разрешений. Всего было отобрано 1452 пробы, на которых проведено 12 606 определений содержания загрязняющих веществ», - отметил Андрей Малеваный.

Он также отметил, что в течение прошлого года отдел инструментально-лабораторного контроля провел 1197 определений в 70 проб сточных вод, взятых на 30 предприятиях. И у большинства образцов были выявлены превышения установленных нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

«79 проб почв, отобранных в течение 2020 года, также содержали превышены концентрации нефтепродуктов, нитратов, хлоридов, фосфатов и т. п в в сравнении с фоновыми концентрациями», - подчеркнул Андрей Малеваный.