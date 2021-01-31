Проект закона "О прогрессивных земельных отношениях" (№3208) предусматривает создание системы новых прогрессивных земельных отношений

Об этом пишет Роман Головин, председатель Всеукраинского объединения собственников земли в собственном блоге, передает «Знай». Приводим слова автора без комментариев.

Предоставить право собственникам земли расторгать договоры аренды, гарантировать по высокой цене выкуп земли государственными органами или органами местного самоуправления, прокредитовать владельцев земли для потребительских нужд и граждан для покупки земли, реализовать новую политики аграрного развития с участием исключительно украинцев и в интересах украинцев, сформировать эффективного собственника земли исключительно из граждан Украины с недопущением концентрации земли у ограниченного круга лиц – эти и другие важные факторы, как социальные, так и экономические, создают систему новых прогрессивных земельных отношений, предусмотренную проектом закона "О прогрессивных земельных отношениях" (№3208) за моим авторством.

То, что власть назвала “земельной реформой”, ничего совместно с реформированием не имеет – банальное переформатирование страны под негосударственные монополии и олигархическое устройство.

Такая банальщина по хищению украинской земли не сработает. Невозможность развития аграрной отрасли и развития экономики страны, угроза национальной и продовольственной безопасности, отсутствие общественной направленности и наличие преобладающего общественного сопротивления – факторы, которые оказывают негативную оценку от самого начала возможного действия таких законов, следствием чего будет неизбежна необходимость их отмены и реализации народной земельной реформы.

Рано или поздно встанет вопрос в необходимости реализации настоящей земельной реформы – народной земельной реформы. Мною разработана народная земельная реформа в интересах украинцев, а необходимые для ее реализации положения изложены в проекте закона “о прогрессивных земельных отношениях”.

Реформа-это изменение одной формы на другую. Изменение формы не обязательно несет положительный результат для общества, бывает и наоборот, она несет угрозы и ухудшения состояния (умышленно или из-за отсутствия понимания процесса внедренной изменения и его последствий). Я за ту реформу, которая делает улучшения.

Целью законопроекта "о прогрессивных земельных отношениях" и является получение ожидаемых обществом улучшений: экономических, социальных, общественно-политических.

Задача законопроекта “О прогрессивные земельные отношения” определено, учитывая необходимость расширенного воспроизводства аграрной отрасли, стремлений владельцев земли, граждан Украины, имеющейся экономической ситуации в стране и возможностей, которые могут быть сформированы для воспроизведения аграрной отрасли:

Реализовать право собственников земли не только распоряжаться ею, но и гарантировать высокую и все более высокую ценность земли.

Сформировать условия для перехода в кратчайшие сроки от пользовательской формы земельных отношений (аренда, эмфитевзис) к самостоятельной производственной сельскохозяйственной деятельности на земле. Самостоятельная форма является неоспоримо эффективнее пользовательской.

Обеспечить условия для возвращения земли ее владельцам из долговременной аренды или эмфитевзиса.

Обеспечить условия возврата земли, которая была незаконно отчуждена во время действия запрета на ее отчуждение, ее предыдущим владельцам.

Избежать возможностей создания монополий (концентрации) прав собственности на землю.

Закон не должен нарушать положения Конституции Украины или подменять Конституцию.

Закон не должен ставить под угрозу национальную и продовольственную безопасности.

Поэтому в основу положений законопроекта "О прогрессивных земельных отношениях” положено следующее:

Приобретателями права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть исключительно физические лица с единым гражданством государства Украина (гражданин Украины имеет право быть получателем только одного земельного участка сельскохозяйственного назначения) и органы государственной власти и органы местного самоуправления;

Предоставление крестьянам-собственникам земли права расторгать договоры пользования (аренда, эмфитевзис) принадлежащих им земельных участков на основании простого требования о досрочном расторжении договора. Этим обеспечивается возможность быстрого перехода к самостоятельным формам сельскохозяйственной деятельности на земле и внедрения рыночных механизмов в земельные отношения;

Финансовое обеспечение собственников земли для возврата полученных авансовых платежей, которое может быть необходимым при досрочном расторжении договоров пользования земельным участком сельскохозяйственного назначения;

Обязательный выкуп земельного участка органами местного самоуправления или органами государственной власти по цене, соответствующей пятикратному размеру нормативно-денежной оценки (примерно 5 тыс. долларов за 1 гектар для чернозема). Это не только определяет минимальную цену покупки земли, но и гарантирует ее;

Формирование государственной поддержки объединения собственников земли в общества собственников земли, которые создаются для самостоятельной производственной сельскохозяйственной деятельности на Земле через участие в обществах собственников земли независимо от возраста и физических возможностей собственников земли. Фактически это формирование новой аграрной политики, направленной на расширенное воспроизводство аграрной отрасли;

Кредитование в необходимом объеме товарищества собственников земли на условиях до 3% годовых. Это создание благоприятных условий для перехода к самостоятельной форме земельных отношений через участие в обществах собственников земли независимо от возраста и физических возможностей собственников земли;

Помощь в возвращении незаконно отчужденных земельных участков их владельцам (во время действия запрета на отчуждение земли). Это организованное государством выявление сделок незаконного отчуждения земли и возвращения земли ее предыдущим владельцам или наследникам или передача в коммунальную или государственную собственность;

Кредитование владельцев земли в режиме потребительского кредитования за счет прямого государственного кредитования в трехкратном размере нормативно-денежной оценки (примерно 3 тыс. долларов за 1 гектар для чернозема) для удовлетворения неотложных потребительских нужд на условиях до 5% годовых. Такое кредитование демотивирует владельца земли ее продавать;

Кредитование граждан Украины за счет прямого государственного кредитования для покупки земельных участков сельскохозяйственного назначения в в сумме пятикратного размера нормативно-денежной оценки (примерно 5 тыс. долларов за 1 гектар) на условиях до 5% годовых. Это необходимо для формирования эффективного обмена земле, формирования эффективного собственника земли и одной из форм гарантирования минимальной цены на землю.

Именно такое видение реформирования земельных отношений обеспечит расширенное воспроизводство аграрной отрасли, создав также базис восстановления животноводства, переработки и других направлений аграрного производства.

Критиковать желания и действия по поводу стремления открыть так называемый рынок земли в Украине можно бесконечно. Мы отошли от понятия рынка земли – его не может существовать, это набор слов. Мы не должны перетягивать чьи – то модели так называемых рынков земли, потому что мы-это мы. Я не знаю, где в мире существует страна с успешным так называемым рынком земли. И перед тем, как мне кто-то назовет такую страну, он должен хорошо подумать, уверен ли он в том, что это страна с прогрессивными земельными отношениями.

Именно земельные отношения, а не рынок земли, и только собственное видение формирования земельных отношений с откликом на потребности общества, граждан Украины и государства Украина и ее экономического воспроизводства и развития нам необходимы. И нельзя исключать, что именно так сложившиеся земельные отношения будут прогрессивны не только для Украины, но станут примером и для других стран.