В 2020 году ДТЭК Донецкие электросети вернул свет жителям 42 прифронтовых населенных пунктов. Из-за боевых действий они постоянно находятся под угрозой аварийных отключений и рискуют остаться без света.

Некоторые из них – Луганское, Жованка, Шумы, Гладосово, Травневое обесточивались за это время по несколько раз.

В 2020 году бригады ДТЭК Донецкие электросети более 40 раз выезжали на ремонты энергообъектов в линии разграничения. В компании сообщили, что восстанавливали работу двух высоковольтных линий, 14 линий средне-низкого напряжения и 126 трансформаторных подстанций, поврежденных в результате обстрелов. Всего же с начала боевых действий в Донбассе на подстанциях и линиях электропередач, которые были повреждены из-за обстрелов, приходилось проводить работы более 16 тыс раз.

«Восстановление энергоснабжения в прифронтовой зоне - сложный процесс, требующий множества согласований и времени. Сами работы энергетики пытаются выполнить как можно быстрее, понимают их важность. Несмотря на карантин, наши сотрудники вернули свет и тепло 15 тысячам жителей прифронтовой зоны », - сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

В ДТЭК Донецкие электросети сообщают, что кроме восстановительных работ, специалисты переносят в более безопасные места прифронтовой зоны оборудования, за обстрелов постоянно находится под угрозой отключения. Так, летом в пригороде Марьинки переместили одну из трансформаторных подстанций и заменили поврежденный трансформатор. Это позволило избежать отключений для 73 домов.

Кроме того, в ноябре компания завершила модернизацию двух высоковольтных линий 110 кВ «Котляревская - Желанная» и «Котляревская - Очеретино», питающих прифронтовую Авдеевку и 21 населенный пункт, в которых проживает более 40 тыс жителей.