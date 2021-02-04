Руководство Запорожской области оперативно отреагировало на трагедию в инфекционной больнице
Сегодня ночью Запорожье потрясла ужасная трагедия — при пожаре в Запорожской областной инфекционной больнице погибли трое пациентов и один медик. Огонь вспыхнул в палате реанимационного отделения, где находились пациенты с тяжелым течением коронавируса, пишет "Индустриалка".
Руководство Запорожской области оперативно отреагировало на эту трагедию. По словам губернатора Запорожской области Александра Старуха, решать проблему пожарной безопасности коммунальных учреждений нужно системно.
- Сейчас у нас есть круглосуточный контакт с Офисом Президента. Ситуация с пожаром в инфекционной больнице всю ночь была на контроле. Руководство всех органов власти находилось на месте трагедии. Я хотел бы поблагодарить сотрудников Службы спасения. Понимая, что это ковидне отделения, они мужественно спасли 8 жизней. Ситуация могла бы быть хуже. Но благодаря слаженной эффективной работе жизни запорожцев спасены.
Однако эта трагедия показывает, насколько проблемной ситуация с пожарной безопасностью. Десятилетиями на это не обращали внимание. Сегодня десятки общественных заведений, среди которых культурные, интернатные и другие, лишенные действенной противопожарной системы. На сегодня у нас создана рабочая группа и по плану на следующей неделе у нас состоится заседание коллегии, где мы поднимем вопрос о системного решения этой проблемы, — отметил Александр Старух во время внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
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Также губернатор анонсировал предоставление материальной помощи семьям погибших и пострадавших.
— Ми поставили задачу виділити з резервного фонду обласного бюджету матеріальну допомогу родинам постраждалих та загиблих. Попередньо, це буде 50 тисяч гривень, — сообщил Александр Старух.