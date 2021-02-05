Киевский застройщик Stolitsa Grоup хочет построить подстанцию для присоединения собственного коммерческого проекта ЖК «Патріотика на озерах» из средств на обновление всех сетей города – инвестиционной программы оператора системы распределения (ОСР) ДТЭК Киевские электросети

В энергокомпании заявили, что это нарушение закона и будет стоить надежности подачи электроэнергии 1,3 млн клиентов в Киеве, пишет Znaj.

27 января на сайте КГГА появилась информация о создании меморандума для решения проблем инвесторов застройки банка-банкрота «Аркада». ДТЭК Киевские электросети сообщили, что несмотря на то, что указанные вдокументы как сторона меморандума, не участвовали в его разработке, а по состоянию на 5.02.2020 так и не получили экземпляр документа для ознакомления.



В компании заявили, что из открытых джереж в сети Интернет узнали, что для питания домов «Патріотика на озерах» электроэнергией ОСР ДТЭК Киевские электросети должен построить подстанцию «Аркада» и воздушную линию 110 кв «ТЭЦ-5 – Аркада». В компании заявили, что такое обязательство - это нарушение постановления постановления НКРЭКУ № 1754 от 23.09.2020 года. Согласно плану развития сетей ДТЭК Киевские электросети, что согласован НКРЭКУ, эти делать должны реализоваться за счет заказчика присоединения.

«Построение подстанций «Аркада» и воздушной линии 110кВт «ТЭЦ-5 – Аркада», предусматривалась за средства заказчика присоединения, и не включалась в инвестиционную программу ДТЭК КЭМ. План перспективного развития всех электросетей города Киев на 2021 - 2025 гг.(формировался именно на основе такого подхода), ДТЭК Кэм не имеет источников для финансирования этих объектов», - говорят в компании.

Стоимость подстанции и линии определяют на уровне 320 млн грн, что составляет 63% от размера инвестиционной программы для обновления сетей города. Обязать энергокомпанию строить самостоятельно линию и подстанцию-будет означать ограничить работы по улучшению электроснабжения для всех киевлян: «если предположить включение строительства объектов «Аркада» ЖК «Патриотика» и «Патриотика на озерах» в инвестиционную программу ДТЭК Кэм через корректировку ее и согласование нацрегулятором НКРЭКУ, то это будет означать, что компания не будет иметь средств выполнить 63% работ, которые прямо влияют на качество электроснабжения 1,3 млн клиентов Киева. ДТЭК Кэм не считает такой подход справедливым и удовлетворяющим потребности всех заинтересованных сторон».

В ДТЭК Киевские электросети сообщили, что предоставили КГГА свои предложения по решению вопроса электроснабжения ЖК «Патриотика на озерах» в соответствии с законодательством Украины и без нанесения ущерба развитию энергетической инфраструктуры всего города. Предлагается строить электролинию и подстанцию заказчику присоединения ЖК к электросетям, как это предусмотрено законом.

«ДТЭК КЭМ всегда открыт к конструктивному диалогу и поиску решений электроснабжения проблемных застроек. В то же время подчеркиваем, что эти решения должны соответствовать законодательству о присоединении и не могут реализоваться за счет качества подачи электроэнергии всем клиентам столицы», - говорят в ДТЭК Киевские электросети. Компания активно участвует в работе рабочей группы под руководством заместителя министра внутренних дел А. Геращенко для решения проблем в 48 проблемных новостройках г. Киева.