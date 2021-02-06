В ДТЭК Киевские электросети сообщили о планах модернизации энергооборудования столицы на 2021 год. Компания реализует 67 проектов реконструкции подстанций, распределительных пунктов, кабельных и воздушных линии. Продолжит развитие разумных сетей (Smart Grid) и современного клиентского сервиса. Общий объем инвестиций в сети Киева составит более 645 млн гривен.

Как отмечают в компании, сумма инвестиций по сравнению с 2018-2020 годами возросла на 35%. Произошло это благодаря внедрению с 1 января 2021 стимулирующего тарифообразования. Однако, отмечают в ДТЭК, хотя стимулирующее регулирование является более эффективной методологией, оно все еще не позволит привлекать сопоставимый с европейским объем инвестиций и достичь европейских показателей качества электроснабжения.

Выделенные инвестиционные средства будут направлены на улучшение качества электроснабжения клиентов в соответствии с плановыми показателями, которые устанавливает госрегулятор НКРЭКУ: сокращение потерь электроэнергии в электросетях и показателя SAIDI (времени отключения электроэнергии).

«ДТЭК обеспечивает существенный вклад в трансформацию энергетики. В развитие электросети Киева в этом году компания инвестирует более 645 млн гривен. Реконструируем три большие подстанции 110 кВ и реализуем 67 проектов на 162 объектах среднего и низкого напряжения», - отметил исполняющий обязанности генерального директора ДТЭК Киевские электросети Денис Бондарь.

По его словам, компания также будет продолжать цифровизацию сети и развивать автоматизированную систему диспетчерского управления. Что позволяет в режиме реального времени отслеживать техническое состояние электрооборудования и более оперативно устранять аварийные ситуации.

Внедрения технологий по автоматизации и цифровизации поможет ДТЭК Киевские электросети в дальнейшем трансформировать текущую инфраструктуру электрических сетей в Smart Grid, отвечающей потребностям современной экономики и клиентов.

Кроме того, компания планирует повысить качество обслуживания клиентов. В частности, обновит оборудования и программное обеспечение контакт-центра, расширит использование современных дистанционных каналов и сервисов: онлайн-портал, чат бот, и тому подобное. Это позволит сделать взаимодействие клиентов с компанией более быстрой, простой и удобной.