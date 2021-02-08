Передать показания счетчика электроэнергии, сообщить об аварийных ситуациях и получить консультацию по услугам распределения теперь можно с помощью виртуального помощника в Viber и Telegram. Операторы системы распределения (ОСР) ДТЭК Сети запустили чат-бот для 12 миллионов жителей Украины.
Как сообщили в компании ДТЭК Сети, в настоящий момент чат-бот доступен жителям Киева, Днепропетровской и Донецкой областей. До конца февраля обновленный функционал заработает также в Киевской и Одесской областях.
- ДТЭК понимает потребности современных клиентов. Мы строим новый клиентский сервис: удобство и простота, возможность получить большинство услуг – онлайн, - отметил директор по взаимодействию с клиентами ДТЭК Сети Руслан Волынец. - Благодаря чат-боту каждый наш клиент может получить поддержку в режиме 24/7 с любого смартфона или гаджета. Пока он работает в мессенджерах Viber и Telegram. На следующих этапах появится и в социальной сети Facebook.
Для того чтобы начать пользоваться услугами чат-бота, необходимо:
1. В поиске Telegram или Viber ввести название ОСР – «ДТЕК Київські електромережі», «ДТЕК Дніпровські електромережі» или «ДТЕК Донецькі електромережі».
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2. Следуя подсказкам меню, получить или передать необходимую информацию.
ОСР ДТЭК Сети обеспечивают электроэнергией 5,4 млн домохозяйств, это более 12 миллионов жителей. В настоящий момент с помощью чат-бота клиенты могут:
· передать показания счетчиков;
· сообщить об авариях;
· подать заявку на работы приборов учета;
· ознакомиться с графиком работы Центров обслуживания клиентов;
· получить информацию о проведении плановых работ;
· узнать об аварийных ситуациях;
· получить ответы на наиболее распространенные вопросы.
ДТЭК Сети планирует развивать новый сервис и дополнять его новыми функциями.