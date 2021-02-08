Передать показания счетчика электроэнергии, сообщить об аварийных ситуациях и получить консультацию по услугам распределения теперь можно с помощью виртуального помощника в Viber и Telegram. Операторы системы распределения (ОСР) ДТЭК Сети запустили чат-бот для 12 миллионов жителей Украины.

Как сообщили в компании ДТЭК Сети, в настоящий момент чат-бот доступен жителям Киева, Днепропетровской и Донецкой областей. До конца февраля обновленный функционал заработает также в Киевской и Одесской областях.

- ДТЭК понимает потребности современных клиентов. Мы строим новый клиентский сервис: удобство и простота, возможность получить большинство услуг – онлайн, - отметил директор по взаимодействию с клиентами ДТЭК Сети Руслан Волынец. - Благодаря чат-боту каждый наш клиент может получить поддержку в режиме 24/7 с любого смартфона или гаджета. Пока он работает в мессенджерах Viber и Telegram. На следующих этапах появится и в социальной сети Facebook.

Для того чтобы начать пользоваться услугами чат-бота, необходимо:

1. В поиске Telegram или Viber ввести название ОСР – «ДТЕК Київські електромережі», «ДТЕК Дніпровські електромережі» или «ДТЕК Донецькі електромережі».

2. Следуя подсказкам меню, получить или передать необходимую информацию.

ОСР ДТЭК Сети обеспечивают электроэнергией 5,4 млн домохозяйств, это более 12 миллионов жителей. В настоящий момент с помощью чат-бота клиенты могут:

· передать показания счетчиков;

· сообщить об авариях;

· подать заявку на работы приборов учета;

· ознакомиться с графиком работы Центров обслуживания клиентов;

· получить информацию о проведении плановых работ;

· узнать об аварийных ситуациях;

· получить ответы на наиболее распространенные вопросы.

ДТЭК Сети планирует развивать новый сервис и дополнять его новыми функциями.